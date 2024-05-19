Можна пекти хоч щодня: елементарний рецепт шоколадних тістечок з кремом
19 травня 2024, 19:11Читать новость на русском
Джерело:"Готуємо разом"
Шоколадні кекси печуться дуже просто. Начинка перетворить їх на справжній кулінарний шедевр.
Вам не доведеться докладати багато зусиль для приготування. Спробуйте і переконайтеся.
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Шоколадні кекси з начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 яйця;
– 2 грами солі;
– 70 грамів цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 10 грамів розпушувача;
– 3 столові ложки какао;
– 180 грамів борошна;
– 20 грамів цукрової пудри.
Для крему:
– 180 грамів вершкового сиру;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 150 мілілітрів вершків 35%.
Для начинки:
– 200 грамів вишневого джему;
– 200 мілілітрів вишневого соку.
Приготування:
- З'єднайте яйця, сіль, звичайний і ванільний цукор. Збийте до пишності. Влийте молоко і ще раз збийте впродовж 3 – 4 хвилин.
- Просійте розпушувач, какао та борошно. Перемішайте вінчиком до однорідності.
- Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою.
- Для крему збийте вершковий сир, цукрову пудру та вершки до однорідності.
- З готового бісквіту склянкою виріжте кружальця. Просочіть їх вишневим соком. Далі на кружальцях зробіть "гніздечка" з крему за допомогою кондитерського мішка.
- У середину викладіть джем, зверху знову покрийте кремом. З обрізків бісквіта зробіть крихту і посипте зверху тістечка. За бажанням прикрасьте цукровою пудрою.