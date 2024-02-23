Готуємо ідеальні шоколадні мафіни з вишнями: простий рецепт із секретом

23 лютого 2024, 01:05
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Джерело:

Shuba

Приготуйте смачні шоколадні мафіни вдома. Соковиті вишні їх лише доповнять.

Додайте до мафінів секретний інгредієнт – трохи розчинної кави. Вона надасть випічці глибокий і багатий посмак.

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Шоколадні мафіни

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів гарячої води;
– 5 грамів розчинної кави;
– 180 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 грамів сметани;
– 180 грамів борошна;
– 40 грамів какао;
– 7 грамів розпушувача;
– 150 грамів вишень;
– 1 чайна ложка крохмалю.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Тим часом у мисці змішайте цукор, сіль та яйця. Збийте все міксером на слабкій потужності.
  3. Додайте олію, сметану і перемішайте до однорідності.
  4. Зробіть розчинну каву, дайте їй охолонути та влийте в суміш.
  5. Додайте просіяне борошно, розпушувач і какао. Перемішайте все до однорідності.
  6. Вишні без кісточок перемішайте з крохмалем.
  7. Формочки для кексів на 2 третини наповніть тістом. Викладіть зверху по 3 – 5 вишень і закрийте тістом.
  8. Випікайте 25 – 30 хвилин. Готові мафіни прикрасьте цукровою пудрою.

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Автор: Ольга Котів