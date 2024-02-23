Готуємо ідеальні шоколадні мафіни з вишнями: простий рецепт із секретом
23 лютого 2024, 01:05Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготуйте смачні шоколадні мафіни вдома. Соковиті вишні їх лише доповнять.
Додайте до мафінів секретний інгредієнт – трохи розчинної кави. Вона надасть випічці глибокий і багатий посмак.
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Шоколадні мафіни
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 100 мілілітрів гарячої води;
– 5 грамів розчинної кави;
– 180 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 грамів сметани;
– 180 грамів борошна;
– 40 грамів какао;
– 7 грамів розпушувача;
– 150 грамів вишень;
– 1 чайна ложка крохмалю.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Тим часом у мисці змішайте цукор, сіль та яйця. Збийте все міксером на слабкій потужності.
- Додайте олію, сметану і перемішайте до однорідності.
- Зробіть розчинну каву, дайте їй охолонути та влийте в суміш.
- Додайте просіяне борошно, розпушувач і какао. Перемішайте все до однорідності.
- Вишні без кісточок перемішайте з крохмалем.
- Формочки для кексів на 2 третини наповніть тістом. Викладіть зверху по 3 – 5 вишень і закрийте тістом.
- Випікайте 25 – 30 хвилин. Готові мафіни прикрасьте цукровою пудрою.