Готуємо ідеальні шоколадні мафіни з вишнями: простий рецепт із секретом

Приготуйте смачні шоколадні мафіни вдома. Соковиті вишні їх лише доповнять.

Додайте до мафінів секретний інгредієнт – трохи розчинної кави. Вона надасть випічці глибокий і багатий посмак.

Буде смачно Як еклери, але краще: готуємо смажені заварні тістечка Чуррос

Шоколадні мафіни

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

– 100 мілілітрів гарячої води;– 5 грамів розчинної кави;– 180 грамів цукру;– 2 яйця;– 100 мілілітрів олії;– 100 грамів сметани;– 180 грамів борошна;– 40 грамів какао;– 7 грамів розпушувача;– 150 грамів вишень;– 1 чайна ложка крохмалю.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Тим часом у мисці змішайте цукор, сіль та яйця. Збийте все міксером на слабкій потужності. Додайте олію, сметану і перемішайте до однорідності. Зробіть розчинну каву, дайте їй охолонути та влийте в суміш. Додайте просіяне борошно, розпушувач і какао. Перемішайте все до однорідності. Вишні без кісточок перемішайте з крохмалем. Формочки для кексів на 2 третини наповніть тістом. Викладіть зверху по 3 – 5 вишень і закрийте тістом. Випікайте 25 – 30 хвилин. Готові мафіни прикрасьте цукровою пудрою.