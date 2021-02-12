Як приготувати шоколадні тістечка на 14 лютого: прості рецепти

Надзвичайно смачні шоколадні тістечка на День Валентина можуть стати чудовим доповненням до святкового столу.
14 лютого – найочікуваніше свято для усіх закоханих. Шоколадні, бісквітні тістечка з кремом та шоколадною глазур'ю можуть стати чудовим подарунком. Солодкий десерт, який ви з легкість приготуєте вдома.
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Шоколадні тістечка
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 3 столові ложки какао;
– 250 грамів борошна;
– розпушувач;
– 1 чайна ложка соди.
Шоколадні тістечка/ Фото unsplash.com
- Для приготування тістечок ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте яйця з цукром, додайте молоко, какао.
- Окремо у мисці змішайте борошно з содою, додайте розпушувач, викладіть у миску з молоком, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть тісто у форму, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин.
- Дістаньте форму, розріжте на порції.
Бісквітні тістечка з кремом
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів домашнього сиру;
– 100 грамів цукру;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 чайні ложки какао;
– 200 грамів борошна;
– розпушувач.
Бісквітні тістечка/ Фото pexels.com
- Для приготування бісквіту ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте яйця з цукром, додайте молоко, какао, розпушувач, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть тісто у форму, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин.
- Дістаньте форму, розріжте на порції.
- Для приготування крему домашній сир збийте блендером, додайте цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готовий бісквіт розріжте на частини, змастіть кремом, зверху накрийте верхнім, задекоруйте глазур'ю.
Тістечка з шоколадною глазур'ю
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 3 чайні ложки какао;
– 200 грамів борошна;
– розпушувач.
- Для приготування змішайте яйця з цукром, додайте молоко, какао, розпушувач, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть тісто у форму, відправте запікатись протягом 25 хвилин.
- Дістаньте форму, розріжте на порції, задекоруйте шоколадною глазур'ю, подрібненими горіхами, фруктами.
Тістечка з шоколадною глазур'ю/ Фото unsplash.com
Як приготувати глазур
Інгредієнти:
– 150 грамів шоколаду;
– 100 грамів вершків 33%.
- У каструлі на маленькому вогні розтопіть шоколад, додайте вершки, перемішайте до однорідної консистенції, варіть декілька хвилин до готовності.
- Гарячим шоколадом задекоруйте тістечка. Смачного!