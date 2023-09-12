Змішали і запекли: рецепт швидкого шоколадного пирога з грушами
12 вересня 2023, 16:13Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Кортить чогось солодкого, але часу на довге приготування не має? У нас є швидкий рецепт пирога з грушками, який точно сподобається кожному.
Шоколадний пиріг з грушами – відмінний варіант домашньої випічки, яку зможе приготувати кожен: початківець чи професіонал. Подавайте його до сніданку чи на перекус, до чаю чи кави. Він ідеально пасуватиме до будь-якого столу.
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Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою, а можна подати з кулькою холодного морозива.
Рецепт шоколадного пирога з грушами
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 170 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки ваніліну;
– 140 грамів молока;
– 80 грамів соняшникової олії;
– 200 – 230 грамів борошна;
– 50 грамів какао-порошку;
– 5 грамів розпушувача для тіста;
– 5 грушок;
– 50 грамів чорного шоколаду.
Приготування:
- До яєць додаємо дрібку солі та збиваємо міксером одну хвилинку. Далі додаємо цукор та ванілін, збиваємо до побіління маси.
- Вливаємо молоко та олію. Просіюємо борошно з какао та додаємо розпушувач. За допомогою лопатки поєднуємо всі інгредієнти до однорідності.
- Три грушки нарізаємо кубиками, додаємо до тіста разом з чорним шоколадом, перемішуємо.
- Переливаємо тісто в форму для запікання, вирівнюємо поверхню та викладаємо нарізані скибками грушки.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 50 хвилин. Готовність перевіряємо деревʼяною паличкою (вона має вийти повністю суха).
- Подаємо пиріг з цукровою пудрою, або морозивом.
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