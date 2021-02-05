Як приготувати шоколадний торт: домашній рецепт

Надзвичайно смачний бісквітний шоколадний торт сподобається усім. Десерт можна готувати в будні й свята.

Шоколадний торт готується з бісквітних коржів, вершкового крему з додаванням какао та глазур'ю. За бажанням торт можна задекорувати кульками з какао або фруктами. Солодкий десерт може стати чудовим подарунком на День Валентина.

Читайте також Торт Червоний оксамит за рецептом учасника "Мастер Шеф" Антона Квасова

Як приготувати шоколадний торт

Для приготування бісквітного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте яйця з цукром, збийте міксером протягом 5-7 хвилин. Далі – додайте борошно, розпушувач, какао, перемішайте лопаткою. Форму для випікання діаметром 22-24 сантиметри, вистеліть пергаментом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності. Викладіть з духовки, накрийте рушником, залиште на декілька годин. Шоколадні коржі розріжте, змастіть кремом. Готовий торт полийте шоколадною глазур'ю.

– 6 шт. яєць;– 180 грамів цукру;– 150 грамів борошна;– 30 грамів какао;– розпушувач.

Шоколадний торт/ Фото pexels.com

Як приготувати крем

Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте молоко з цукром, додайте борошно, какао, перемішайте до однорідної консистенції. У каструлю перекладіть крем, поставте на маленький вогонь, перемішайте, доведіть до кипіння. У мисці змішайте крем з вершковим маслом.

– 250 мілілітрів молока;– 30 грамів какао;– 3 столові ложки цукру;– 3 столові ложки борошна;– 50 грамів вершкового масла 82%.

Шоколад/ Фото unsplash.com

Як приготувати шоколадну глазур

Інгредієнти:

– 100 грамів шоколаду;

– 80 грамів вершків 33%.