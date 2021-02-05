Як приготувати шоколадний торт: домашній рецепт

5 лютого 2021 , 16:35
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Джерело:

24 канал

Надзвичайно смачний бісквітний шоколадний торт сподобається усім. Десерт можна готувати в будні й свята.

Шоколадний торт готується з бісквітних коржів, вершкового крему з додаванням какао та глазур'ю. За бажанням торт можна задекорувати кульками з какао або фруктами. Солодкий десерт може стати чудовим подарунком на День Валентина.

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Як приготувати шоколадний торт

Інгредієнти:
– 6 шт. яєць;
– 180 грамів цукру;
– 150 грамів борошна;
– 30 грамів какао;
– розпушувач.
  1. Для приготування бісквітного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте яйця з цукром, збийте міксером протягом 5-7 хвилин. Далі – додайте борошно, розпушувач, какао, перемішайте лопаткою.
  3. Форму для випікання діаметром 22-24 сантиметри, вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
  4. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності. Викладіть з духовки, накрийте рушником, залиште на декілька годин.
  5. Шоколадні коржі розріжте, змастіть кремом.
  6. Готовий торт полийте шоколадною глазур'ю.

Шоколадний торт/ Фото pexels.com

Як приготувати крем

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 30 грамів какао;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 50 грамів вершкового масла 82%.
  1. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте молоко з цукром, додайте борошно, какао, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. У каструлю перекладіть крем, поставте на маленький вогонь, перемішайте, доведіть до кипіння.
  4. У мисці змішайте крем з вершковим маслом.

Шоколад/ Фото unsplash.com

Як приготувати шоколадну глазур

Інгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 80 грамів вершків 33%.
  1. У каструлі на маленькому вогні розтопіть шоколад, додайте вершки, перемішайте до однорідної консистенції, варіть декілька хвилин до готовності.
  2. Гарячим шоколадом покрийте торт. Смачного!