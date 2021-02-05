Як приготувати шоколадний торт: домашній рецепт

Надзвичайно смачний бісквітний шоколадний торт сподобається усім. Десерт можна готувати в будні й свята.
Шоколадний торт готується з бісквітних коржів, вершкового крему з додаванням какао та глазур'ю. За бажанням торт можна задекорувати кульками з какао або фруктами. Солодкий десерт може стати чудовим подарунком на День Валентина.
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Як приготувати шоколадний торт
Інгредієнти:
– 6 шт. яєць;
– 180 грамів цукру;
– 150 грамів борошна;
– 30 грамів какао;
– розпушувач.
- Для приготування бісквітного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте яйця з цукром, збийте міксером протягом 5-7 хвилин. Далі – додайте борошно, розпушувач, какао, перемішайте лопаткою.
- Форму для випікання діаметром 22-24 сантиметри, вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності. Викладіть з духовки, накрийте рушником, залиште на декілька годин.
- Шоколадні коржі розріжте, змастіть кремом.
- Готовий торт полийте шоколадною глазур'ю.
Шоколадний торт/ Фото pexels.com
Як приготувати крем
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 30 грамів какао;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 50 грамів вершкового масла 82%.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте молоко з цукром, додайте борошно, какао, перемішайте до однорідної консистенції.
- У каструлю перекладіть крем, поставте на маленький вогонь, перемішайте, доведіть до кипіння.
- У мисці змішайте крем з вершковим маслом.
Шоколад/ Фото unsplash.com
Як приготувати шоколадну глазур
Інгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 80 грамів вершків 33%.
- У каструлі на маленькому вогні розтопіть шоколад, додайте вершки, перемішайте до однорідної консистенції, варіть декілька хвилин до готовності.
- Гарячим шоколадом покрийте торт. Смачного!