Вона може стати вашою улюбленою закруткою: готуємо шпарагівку на зиму
22 липня 2024, 22:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви ніколи не куштували консервовану шпарагівку, обов'язково спробуйте. Вона особливо стане в пригоді взимку.
Шпарагівку зовсім не важко консервувати. Вона сподобається всім вашим близьким.
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Шпарагівка на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм стручкової квасолі;
– 2 чайні ложки солі.
Маринад:
– 750 мілілітрів води;
– 130 мілілітрів оцту;
– 100 грамів цукру;
– 35 грамів солі.
Приготування:
- Стручкову квасолю переберіть, вимийте та обріжте кінчики.
- Покладіть шпарагівку в каструлю та залийте водою, щоб вона покрила квасолю на 2 – 3 сантиметри. Посоліть. Варіть приблизно 10 хвилин – квасоля повинна бути трохи недовареною.
- Змішайте в каструлі воду, сіль, цукор та оцет. Закип'ятіть.
- Розкладіть квасолю в банки, залийте гарячим маринадом та накрийте кришками.
- Покладіть на дно каструлі рушник, поставте на нього банки, прикриті кришками. Налийте окріп у каструлю на три чверті банок. Стерилізуйте 15 – 20 хвилин, після чого закрутіть кришки. Переверніть банки кришками донизу до охолодження.