Смачніший, ніж класичний: перевірений рецепт шоколадного штолена

Йдуть Різдвяні свята, тож саме час спекти штолен. Проте він може бути не лише класичним, а й шоколадним.

Шоколад у цьому рецепті виступає в різних ролях – в тісті, звичайно, є какао-порошок, який відповідає за темно-коричневий колір, та вкраплення шоколаду. Під час випікання вони частково тануть у духовці та роблять штолен соковитим.

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Як приготувати шоколадний штолен

Час : 3 години 50 хвилин

: 3 години 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для марципана:

– 100 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів мигдалю;

– 2 яєчні білки;

– 3 мілілітри мигдалевої есенції.

Що потрібно для штолена:

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 200 мілілітрів молока;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів масла;

– 25 грамів какао;

– 21 грам пресованих дріжджів;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 грами солі.

Інгредієнти для начинки:

– 100 грамів шоколаду;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 100 грамів рому;

– 200 грамів суміші сухофруктів.

Для змащення треба:

– 80 грамів цукрової пудри;

– 40 грамів масла.

Приготування:

Залийте мигдаль окропом. Коли остигне, злийте воду, а горіхи почистьте від шкірочки. У чашу блендера викладіть бланшований мигдаль, білки, цукрову пудру, мигдалеву есенцію й перебийте до однорідної маси. Розділіть її на 2 частини, сформуйте з них ковбаски, загорніть у харчову плівку й покладіть у холодильник. Тим часом у миску викладіть дріжджі, 1 столову ложку цукру, 4 столові ложки борошна, залийте теплим молоком і розмішайте. Залиште опару в теплому місці на 30 – 40 хвилин. Далі всипте в опару решту цукру, ванільний цукор, какао-порошок і перемішайте. Додайте просіяне борошно, м'яке вершкове масло й замішуйте тісто впродовж 7 – 10 хвилин. Накрийте харчовою плівкою, зробіть у ній проколи та поставте в тепле місце на 1,5 – 2 години. Для начинки змішайте попередньо замочені на кілька днів у ромі або коньяку сухофрукти, подрібнені горішки й шоколад. Вмішайте їх в тісто. Тісто розділіть на 2 частини, зробіть із них овальні коржики. На середину кожного покладіть марципанові ковбаски, обгорніть їх тістом і защипайте краї, сформувавши штолени. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і залиште на 15 хвилин. Потім помістіть штолени у духовку, розігріту до 180 градусів на 40 – 45 хвилин. Готові штолени ще теплими змастіть вершковим маслом кімнатної температури та щедро посипте цукровою пудрою.