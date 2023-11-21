Підготовка до Різдва почалася: покроковий рецепт неймовірно ароматного Дрезденського штолена
Джерело:Галина Дума
Штолен – це традиційна німецька різдвяна випічка з великою кількістю цукатів та сухофруктів. Зазвичай його печуть за 3 – 4 тижні до Різдва, тож якщо ви хочете потішити рідних таким смаколиком, починати варто вже.
За своєю формою штолен має нагадувати загорнутого у пелюшки Христа. Після випікання його кладуть у пергамент та відкладають до Різдва.
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Дрезденський штолен – простий рецепт
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів борошна;
– 50 грамів свіжих дріжджів;
– 90 грамів цукру;
– 200 мілілітрів молока;
– 170 грамів вершкового масла;
– 1 жовток;
– третина чайної ложки солі;
– 10 – 15 грамів ванільного цукру;
– цедра з 1 лимону.
Що потрібно для наповнення:
– 225 грамів родзинок;
– 250 грамів цукатів;
– 175 грамів мигдалю чи міксу горіхів;
– 150 грамів рому, коньяку чи будь-якого соку.
Для обмазки треба:
– 100 грамів розтопленого вершкового масла;
– 150 грамів цукрової пудри.
Приготуйте ароматний штолен на Різдво / Фото Unsplash
Приготування:
- За день перед випічкою штолена промийте горіхи та сухофрукти. Розкладіть на рушник, щоб все підсохло. Після цього перемішайте і залийте алкоголем чи соком на 1,5 – 2 години,
- В день готування замішайте опару – 200 мілілітрів теплого молока, 60 грамів дріжджів та по 1 чайній ложці борошна і цукру.
- Коли опара трохи підійде, почніть замішувати тісто. Просійте в миску до опари борошно, додайте цукор, жовток, цедру, ванільний цукор, сіль та вершкове масло кімнатної температури. Вимішайте до гладкості та додайте горіхи й сухофрукти.
- Накрийте тісто рушником і відставте на 2 – 2,5 години. Коли воно підросте, сформуйте штолени і знову накрийте та залиште на годину.
- Запікайте штолени в розігрітій до 170 градусів духовці 45 – 50 хвилин. Гарячу випічку полийте розтопленим маслом та посипте цукровою пудрою. Відразу після цього загорніть в пергамент і чекайте до Різдва.