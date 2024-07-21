Його обожнюють і у Франції, і в Німеччині: рецепт традиційного швабського пирога з цибулею
21 липня 2024, 23:59Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Швабський пиріг ідеально підійде до вечері. Його люблять готувати й в Німеччині, і у Франції.
Він дуже смачний і просто готується. Окрім цього, вам будуть потрібні лише найпростіші інгредієнти.
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Традиційний швабський пиріг з цибулею
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 100 грамів масла;
– 200 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка крижаної води;
– 0,5 чайної ложки солі.
Начинка:
– 600 грамів цибулі;
– 50 грамів масла;
– 200 грамів бекону чи шинки;
– 3 яйця;
– 300 грамів сметани;
– спеції до смаку.
Дивіться, як приготувати швабський пиріг: відео
Приготування:
- Холодне вершкове масло перетріть з борошном в крихту і додайте яйце. Всипте дрібку солі, влийте крижану воду і замісіть тісто. Обмотайте його харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 20 – 30 хвилин.
- Для начинки цибулю підсмажте до золотистої скоринки на маслі. Додайте бекон, посоліть та поперчіть до смаку.
- Для заливки яйця змішайте зі сметаною і спеціями. З'єднайте охолоджену начинку із заливкою.
- Тісто розкачайте в пласт середньої товщини. Перекладіть у форму, змащену олією, і викладіть начинку. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.