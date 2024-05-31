Якщо різко захотілось на природу: як замаринувати шашлик всього за 30 хвилин
31 травня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Щоб приготувати м'який та смачний шашлик, не обов'язково маринувати його годинами. Просто скористайтеся цим елементарним рецептом.
Секретним інгредієнтом є ківі. Тому м'ясо матиме апетитні фруктові нотки.
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Шашлик зі свинини за 30 хвилин
- Час: 30 хвилин + 30 хвилин на маринування
- Порцій: 4
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 2 цибулини;
– 2 ківі;
– 2 томати;
– сіль, перець, суміш спецій до смаку.
Приготування:
- Свинину помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Ківі почистьте й дрібно наріжте.
- З'єднайте м'ясо, ківі, сіль та спеції. Перемішайте та поставте у холодильник на 30 хвилин.
- Цибулю очистьте й наріжте кільцями завширшки 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружальцями завширшки 1 сантиметр.
- Нанизуйте на шампури по черзі свинину, цибулю і помідори. Смажте на гарячому вугіллі, періодично перевертаючи, 20 – 30 хвилин.