Ресторанний салат з куркою за 15 хвилин: ви покохаєте цей рецепт

21 лютого 2024, 06:53
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Джерело:

newsyou

Над стравами ресторанного рівня не завжди потрібно працювати цілими годинами. На деякі з них, особливо на салати, потрібно не так багато часу та зусиль, а результат – вражаючий.

Коли довго готуватися до приходу гостей часу немає, завжди краще звернутися до порад досвідчених кулінарів. Вони вміють творити магію за лічені хвилини, і цей салат вам точно здасться чудом.

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Швидкий рецепт ресторанного салату

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 яйце;
– 1 куряче філе;
– 1 цибуля;
– половинка огірка;
– 2 столові ложки кукурудзи;
– 1 столова ложка майонезу;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Варимо яйце. Тим часом нарізаємо куряче філе та смажимо на вершковому маслі до готовності.
  2. Яйце нарізаємо кубиками, змішуємо з куркою.
  3. Цибулю нарізаємо тоненькими кільцями, а огірок – брусочками. Змішуємо усі інгредієнти разом з кукурудзою.
  4. Заправляємо страву майонезом, сметаною чи іншим улюбленим соусом, солимо та перчимо.
  5. Подаємо порційно або в тарілці.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська