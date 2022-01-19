Швидкий салат з яєць: ідеально підійде до сніданку

19 січня 2022 , 19:32
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Джерело:

Сafe delites

Шукаєте ідеальний рецепт яєчного салату до сніданку? Спробуйте наш варіант: зі свіжою зеленню петрушки, селери, кропу та з ароматною заправкою.

Це без перебільшення, досконалий яєчний салат! Подайте до столу страву зі свіжими булочками або хрумкими грінками.

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Рецепт швидкого салату з яєць

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 6


Фото Cafe delites

Інгредієнти:
 – 12 курячих яєць;
 – 1 чайна ложка солі;
 – ¼  чайної ложки меленого чорного перцю;
 – ¼  склянки дрібно нарізаної селери (або солоних огірків);
 – 100 грамів майонезу з цільного яйця або японського майонезу;
 – 2 столові ложки діжонської гірчиці;
 – 1 столова ложка хрону;
 – 3 столові ложки свіжого кропу;
 – 2 столові ложки зеленої цибулі;
 – 1 столова ложка свіжої петрушки;
 – дрібка меленої паприки.

Приготування:

  1. Викладіть яйця у каструлю з холодною водою, додайте солі та відправте на середній вогонь.
  1. Доведіть їх до кипіння та варіть 8 хвилин.
  1. Зніміть каструлю з плити та злийте окріп. Охолодіть яйця та почистіть від шкарлупи.


Фото Cafe delites

  1. Наріжте яйця четвертинками та перекладіть в салатницю.
  1. Присмачте сіллю і перцем.


Фото Cafe delites

  1. Акуратно додайте майонез, діжонську гірчицю, хрін, дрібно нарізану селеру, зелень і дрібку паприки.


Фото Cafe delites

  1. Пробуйте на смак і, якщо потрібно, додайте ще спецій за бажанням.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак