Швидкий салат з яєць: ідеально підійде до сніданку
19 січня 2022 , 19:32Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Шукаєте ідеальний рецепт яєчного салату до сніданку? Спробуйте наш варіант: зі свіжою зеленню петрушки, селери, кропу та з ароматною заправкою.
Це без перебільшення, досконалий яєчний салат! Подайте до столу страву зі свіжими булочками або хрумкими грінками.
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Рецепт швидкого салату з яєць
- Час: 10 хвилин
- Порції: 6
Фото Cafe delites
– 12 курячих яєць;
– 1 чайна ложка солі;
– ¼ чайної ложки меленого чорного перцю;
– ¼ склянки дрібно нарізаної селери (або солоних огірків);
– 100 грамів майонезу з цільного яйця або японського майонезу;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка хрону;
– 3 столові ложки свіжого кропу;
– 2 столові ложки зеленої цибулі;
– 1 столова ложка свіжої петрушки;
– дрібка меленої паприки.
Приготування:
- Викладіть яйця у каструлю з холодною водою, додайте солі та відправте на середній вогонь.
- Доведіть їх до кипіння та варіть 8 хвилин.
- Зніміть каструлю з плити та злийте окріп. Охолодіть яйця та почистіть від шкарлупи.
Фото Cafe delites
- Наріжте яйця четвертинками та перекладіть в салатницю.
- Присмачте сіллю і перцем.
Фото Cafe delites
- Акуратно додайте майонез, діжонську гірчицю, хрін, дрібно нарізану селеру, зелень і дрібку паприки.
Фото Cafe delites
- Пробуйте на смак і, якщо потрібно, додайте ще спецій за бажанням.
Смачного!