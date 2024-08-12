Смачний перекус за 5 хвилин: Ектор показав рецепт геніальної та ситної страви на пательні
12 серпня 2024, 18:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Ідеальний сніданок чи перекус можна приготувати всього за 5 хвилин. Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як це зробити.
Головними інгредієнтами будуть яйця та лаваш. Начинку можете обирати на свій смак.
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Сніданок з лаваша за 5 хвилин
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
– 2 яйця;
– лаваш;
– 50 грамів твердого сиру;
– 75 грамів тунця чи м'яса;
– 1 помідор.
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Приготування:
- Яйця збийте і вилийте на розігріту пательню.
- Зверху покладіть лаваш, підсмажте кілька хвилин і переверніть на інший бік.
- Викладіть тертий сир, тунець або м'ясо, нарізаний помідор і знову сир.
- Складіть вдвоє і підсмажте до золотистої та хрусткої скоринки.