Швидко, дієтично та корисно: рецепт домашнього крем-супу з солодких перців

10 листопада 2021 , 17:31
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Якщо у вас залежалися солодкі перці, а фарширувати їх не має бажання, ми пропонуємо вам приготувати з них поживний крем-суп. Рецепт доволі простий, більшість процесів за вас зробить техніка, тому ми сміло можемо назвати цю страву легкою для початківців.

Крем-суп з солодких перців – відмінна страва для поживного обіду. Його можна також подати до святкового столу, але вигляд у нього наче з ресторану.

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Рецепт крем-супу з солодких перців

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2


Крем-суп з солодких перців / Фото зі сторінки Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 8 – 10 штук перців капія;
 – 4 штуки солодких болгарських перців;
 – 2 столові ложки оливкової олії;
 – гілочка розмарину;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 4 зубчики часнику;
 – 2 штуки бурати.

Приготування:

  1. Помийте перці та видаліть насіння з серединок.
  1. Вкрийте деко для випікання перців шаром харчової фольги.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. До оливкової олії додайте гілочку свіжого розмарину та трішки примніть її кулінарною кісточкою.
  1. Викладіть на деко перці та змастіть олією.
  1. Почистіть часник від лушпиння та викладіть до перців.
  1. Випікайте їх в духовці протягом 20 хвилин. Далі зменште градуси в духовці до 190 та випікайте ще 15 хвилин.

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  1. Готові перці охолодіть та зніміть шкірку.
  1. Перекладіть філе солодких перців в чашу блендера разом з випеченим часником і подрібніть все в однорідну масу.
  1. Розлийте крем-суп по тарілках, зверху обов'язково поперчіть його та додайте трішки солі.
  1. В центр тарілки викладіть цілу кульку бурати та подавайте страву до столу. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак