Швидко, дієтично та корисно: рецепт домашнього крем-супу з солодких перців
10 листопада 2021 , 17:31Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Якщо у вас залежалися солодкі перці, а фарширувати їх не має бажання, ми пропонуємо вам приготувати з них поживний крем-суп. Рецепт доволі простий, більшість процесів за вас зробить техніка, тому ми сміло можемо назвати цю страву легкою для початківців.
Крем-суп з солодких перців – відмінна страва для поживного обіду. Його можна також подати до святкового столу, але вигляд у нього наче з ресторану.
Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину
Рецепт крем-супу з солодких перців
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
Крем-суп з солодких перців / Фото зі сторінки Яни Станішевської
– 8 – 10 штук перців капія;
– 4 штуки солодких болгарських перців;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– гілочка розмарину;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 4 зубчики часнику;
– 2 штуки бурати.
Приготування:
- Помийте перці та видаліть насіння з серединок.
- Вкрийте деко для випікання перців шаром харчової фольги.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- До оливкової олії додайте гілочку свіжого розмарину та трішки примніть її кулінарною кісточкою.
- Викладіть на деко перці та змастіть олією.
- Почистіть часник від лушпиння та викладіть до перців.
- Випікайте їх в духовці протягом 20 хвилин. Далі зменште градуси в духовці до 190 та випікайте ще 15 хвилин.
Також смачно Перець по-італійськи – апетитна овочева закуска нашвидкуруч
- Готові перці охолодіть та зніміть шкірку.
- Перекладіть філе солодких перців в чашу блендера разом з випеченим часником і подрібніть все в однорідну масу.
- Розлийте крем-суп по тарілках, зверху обов'язково поперчіть його та додайте трішки солі.
- В центр тарілки викладіть цілу кульку бурати та подавайте страву до столу. Смачного!