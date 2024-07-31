До шашлику та картоплі: готуємо фантастичну сиру аджику

31 липня 2024, 14:59
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Сира аджика готується зі свіжих овочів, трав і спецій. Вона має таку назву, бо не треба проводити термічну обробку.

Сира аджика має більш насичений смак і аромат. Також вона є гострішою, ніж звичайна.

Буде смачно Ви більше не купуватимете їх в магазині: готуємо кабаноси з курячого філе

Сира аджика

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 1 кілограм солодкого червоного перцю;
– 100 грамів часнику;
– 100 грамів червоного перцю чилі;
– 20 грамів солі;
– 20 грамів цукру;
– 80 мілілітрів оцту 9%.

Дивіться, як приготувати сиру аджику: відео

Приготування:

  1. Помийте і наріжте шматочками солодкий перець і томати.
  2. Почистьте часник, розріжте зубчики вздовж і видаліть серединку.
  3. Помийте і наріжте гострий перець чилі.
  4. Всі підготовлені інгредієнти подрібніть за допомогою м'ясорубки чи блендера. Перелийте в миску, додайте цукор, сіль та оцет.
  5. Добре перемішайте та приберіть пінку.
  6. Розкладіть в чисті баночки та закрийте кришками. Таку аджику можна зберігати в холодильнику до 1 року.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати нагетси з кабачків.
Автор: Ольга Котів