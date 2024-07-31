До шашлику та картоплі: готуємо фантастичну сиру аджику

Сира аджика готується зі свіжих овочів, трав і спецій. Вона має таку назву, бо не треба проводити термічну обробку.

Сира аджика має більш насичений смак і аромат. Також вона є гострішою, ніж звичайна.

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Сира аджика

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5

– 1 кілограм томатів;– 1 кілограм солодкого червоного перцю;– 100 грамів часнику;– 100 грамів червоного перцю чилі;– 20 грамів солі;– 20 грамів цукру;– 80 мілілітрів оцту 9%.

Дивіться, як приготувати сиру аджику: відео

Приготування: