До шашлику та картоплі: готуємо фантастичну сиру аджику
31 липня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Сира аджика готується зі свіжих овочів, трав і спецій. Вона має таку назву, бо не треба проводити термічну обробку.
Сира аджика має більш насичений смак і аромат. Також вона є гострішою, ніж звичайна.
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Сира аджика
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
– 1 кілограм томатів;
– 1 кілограм солодкого червоного перцю;
– 100 грамів часнику;
– 100 грамів червоного перцю чилі;
– 20 грамів солі;
– 20 грамів цукру;
– 80 мілілітрів оцту 9%.
Дивіться, як приготувати сиру аджику: відео
Приготування:
- Помийте і наріжте шматочками солодкий перець і томати.
- Почистьте часник, розріжте зубчики вздовж і видаліть серединку.
- Помийте і наріжте гострий перець чилі.
- Всі підготовлені інгредієнти подрібніть за допомогою м'ясорубки чи блендера. Перелийте в миску, додайте цукор, сіль та оцет.
- Добре перемішайте та приберіть пінку.
- Розкладіть в чисті баночки та закрийте кришками. Таку аджику можна зберігати в холодильнику до 1 року.