Як приготувати сирну паску: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачної паски з домашнього сиру з глазур'ю, яку ви можете приготувати на Великдень. Така випічка сподобається усім.
Паску готують з додаванням домашнього сиру, яєць та вершкового масла. До тіста можна додати цедру лимона або апельсина, родзинки, чорнослив. Для прикрашання використовують помадку, глазур, яку легко приготувати, а також цукати, безе, сухофрукти.
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Сирна паска
Інгредієнти
:
– 4 яйця;
– 500 грамів домашнього сиру;
– 150 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 2 столові ложки сметани 15-20%;
– 2 столові ложки борошна.
Інгредієнти для глазурі:
– цукати;
– 50 грамів цукрової пудри;
– ванільний цукор;
– 2-3 чайні ложки лимонного соку.
- У мисці перетріть через сито сир, додайте вершкове масло, сметану, цукор, ванільний цукор, борошно.
- Відділіть жовтки від білків. Окремо збийте білки з цукром, окремо жовтки, додайте у сир, збийте блендером до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів. Форму змастіть вершковим маслом, борошном, викладіть тісто, відправте запікатись протягом 1-1,5 години.
- Для приготування глазурі помийте лимон, вичавіть сік.
- У мисці з'єднайте цукрову пудру з лимонним соком, додайте ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть готову паску на тарілку, змастіть глазур'ю, задекоруйте цукатами. Смачного!