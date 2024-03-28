Має обов'язково бути на великодньому столі: секрет приготування ідеальної сирної паски

28 березня 2024, 01:21
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Джерело:

Pysznosci

Пасха – унікальна страва, яка століттями прикрашає великодні столи. Вона буває різною – запашна здоба з тіста або ж сирна.

На приготування сирної паски не піде багато часу. Кінцевий результат винагородить всі зусилля. Ніжна, кремова консистенція, насичений смак і аромат – вона стане зіркою вашого меню.

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Сирна паска

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Особливий десерт / Фото Kwestia Smaku

Інгредієнти:
– 2 літри молока;
– 500 грамів густої сметани 18%;
– 6 яєць;
– 1 пачка вершкового масла;
– пів склянки цукрової пудри;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– 150 грамів сухофруктів (наприклад, родзинки, сушена журавлина, цукати з цедри апельсина, курага, горіхи, очищений мигдаль).

Приготування:

  1. Закип'ятіть молоко у великій каструлі.
  2. В окремій мисці змішати вершки і яйця.
  3. Коли молоко закипить, зменшіть вогонь і влийте вершково-яєчну суміш.
  4. Варіть приблизно 5 хвилин, час від часу обережно помішуючи. Тим часом сир почне випадати в осад.
  5. Зніміть каструлю з вогню і за допомогою шумівки вийміть сир, помістивши його в ситечко, вистелене марлею.
  6. Повісьте ситечко на миску, де буде збиратися сироватка. Накрийте сир тарілкою.
  7. Поставте в холодильник на ніч.
  8. Вершкове масло наріжте кубиками і розігрійте. Додати цукрову пудру і збити до білого і пишного стану. Нарешті додайте ваніль.
  9. Поступово додайте сир, постійно збиваючи до однорідності. Додайте сухофрукти і перемішайте ложкою.
  10. Вистеліть невелику миску марлею і наповніть її сумішшю. Поставте в холодильник на кілька годин або 1 – 2 дні.
  11. Коли маса застигне, викладіть її на тарілку і прикрасьте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська