Можна готувати хоч щодня: рецепт класичної сирної запіканки з родзинками

Сирна запіканка – це корисний і апетитний сніданок, який так і тане у роті. Мабуть, немає такої людини, яка б відмовилася від шматочка.

Робити сирну запіканку дуже просто. Сухофрукти добре доповнюють її смак, тож замість солодких родзинок, можна додати кисленьку в'ялену вишню, журавлину чи курагу.

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Рецепт класичної сирної запіканки в духовці

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 2

– 500 грамів сиру 5 – 9% жирності;– 4 яйця;– 100 грамів сметани 15 – 20% жирності;– 150 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 60 грамів пшеничного борошна;– 50 – 75 грамів родзинок;– 25 грамів вершкового масла (для змазування форми);– 1 – 2 столові ложки цукрової пудри для декору (за бажанням);– половина чайної ложки солі.

Приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів в режимі "конвекція" чи верхнього та нижнього нагріву. 500 грамів кисломолочного сиру покладіть в миску та перебийте блендером. Яєчні жовтки відокремте від білків і додайте в миску з сиром. Білки покладіть в іншу миску. До сиру і жовтків додайте половину порції цукру і пакетик ванільного цукру. Також додайте до сирної суміші 100 грамів сметани, 50 – 75 грамів родзинок, 60 грамів пшеничного борошна і добре перемішайте лопаткою до отримання однорідної маси. Чотири білки з'єднайте з другою половиною цукру, додайте дрібку солі та збийте міксером до появи м'яких піків. Потім збиті білки перекладіть в миску з сирною масою. Дуже обережно, щоб не пошкодити структуру білків, перемішайте масу лопаткою або ложкою. Керамічну або металеву форму для запікання змастіть всередині вершковим маслом. Сирну масу влийте в форму й акуратно розрівняйте поверхню лопаткою або ложкою. Сирну запіканку печіть в розігрітій духовці протягом 45 – 55 хвилин. Готову страву дістаньте та дайте повністю охолонути. Якщо захочете, посипте її 1 – 2 столовими ложками цукрової пудри.