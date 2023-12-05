Можна готувати хоч щодня: рецепт класичної сирної запіканки з родзинками
5 грудня 2023, 10:56Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Сирна запіканка – це корисний і апетитний сніданок, який так і тане у роті. Мабуть, немає такої людини, яка б відмовилася від шматочка.
Робити сирну запіканку дуже просто. Сухофрукти добре доповнюють її смак, тож замість солодких родзинок, можна додати кисленьку в'ялену вишню, журавлину чи курагу.
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Рецепт класичної сирної запіканки в духовці
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів сиру 5 – 9% жирності;
– 4 яйця;
– 100 грамів сметани 15 – 20% жирності;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 60 грамів пшеничного борошна;
– 50 – 75 грамів родзинок;
– 25 грамів вершкового масла (для змазування форми);
– 1 – 2 столові ложки цукрової пудри для декору (за бажанням);
– половина чайної ложки солі.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 180 градусів в режимі "конвекція" чи верхнього та нижнього нагріву. 500 грамів кисломолочного сиру покладіть в миску та перебийте блендером.
- Яєчні жовтки відокремте від білків і додайте в миску з сиром. Білки покладіть в іншу миску.
- До сиру і жовтків додайте половину порції цукру і пакетик ванільного цукру.
- Також додайте до сирної суміші 100 грамів сметани, 50 – 75 грамів родзинок, 60 грамів пшеничного борошна і добре перемішайте лопаткою до отримання однорідної маси.
- Чотири білки з'єднайте з другою половиною цукру, додайте дрібку солі та збийте міксером до появи м'яких піків.
- Потім збиті білки перекладіть в миску з сирною масою. Дуже обережно, щоб не пошкодити структуру білків, перемішайте масу лопаткою або ложкою.
- Керамічну або металеву форму для запікання змастіть всередині вершковим маслом. Сирну масу влийте в форму й акуратно розрівняйте поверхню лопаткою або ложкою.
- Сирну запіканку печіть в розігрітій духовці протягом 45 – 55 хвилин. Готову страву дістаньте та дайте повністю охолонути. Якщо захочете, посипте її 1 – 2 столовими ложками цукрової пудри.