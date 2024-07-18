Навіть цукру і борошна не треба: готуємо фантастичну сирну запіканку

18 липня 2024, 16:59
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Джерело:

Shuba

Ідеальна запіканка може вдатися навіть без борошна та цукру. Усі інгредієнти, цілком ймовірно, вже є у вас в холодильнику.

Така сирна запіканка ідеально підійде для сніданку. Адже вона не лише дуже смачна, а й добре насичує.

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Сирна запіканка без борошна

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів молока 2,5%;
– 4 яйця;
– ваніль до смаку.

Приготування:

  1. Яйця розділіть на білки та жовтки. До жовтків додайте сир, молоко та ваніль, перебийте блендером.
  2. Білки збийте не більше 10 хвилин. Додайте до суміші у декілька етапів, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою рухами знизу вгору.
  3. Перелийте тісто у змащену олією форму та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Охолодіть запіканку в формі й подавайте.
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Автор: Ольга Котів