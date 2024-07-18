Навіть цукру і борошна не треба: готуємо фантастичну сирну запіканку
18 липня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Ідеальна запіканка може вдатися навіть без борошна та цукру. Усі інгредієнти, цілком ймовірно, вже є у вас в холодильнику.
Така сирна запіканка ідеально підійде для сніданку. Адже вона не лише дуже смачна, а й добре насичує.
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Сирна запіканка без борошна
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів молока 2,5%;
– 4 яйця;
– ваніль до смаку.
Приготування:
- Яйця розділіть на білки та жовтки. До жовтків додайте сир, молоко та ваніль, перебийте блендером.
- Білки збийте не більше 10 хвилин. Додайте до суміші у декілька етапів, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою рухами знизу вгору.
- Перелийте тісто у змащену олією форму та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Охолодіть запіканку в формі й подавайте.