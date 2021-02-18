Смачна сирна запіканка: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво поділився улюбленим рецептом сирної запіканки з фруктами, яку готує вдома. Побалуйте себе та своїх близьких!

Відомий канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, ведучий та суддя проєктів "Мастер Шеф", "Мастер Шеф Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сирної запіканки в інстаграмі. Ароматний десерт легко й швидко готується.

Читайте також Смачні сирники: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Рецепт сирної запіканки

Для приготування запіканки в мисці з'єднайте домашній сир зі сметаною, додайте сіль, яйця, ванільний цукор, крохмаль, мед, перемішайте до однорідної консистенції. Збийте блендером. Далі додайте родзинки, перемішайте. Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто, зверху на нього – ягоди. Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте страву запікатись на 35 хвилин. Готову запіканку викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!

– 500 грамів домашнього сиру;– 3 яйця;– 100 грамів сметани;– 120 грамів меду;– 40 грамів родзинок;– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;– ванільний цукор;– дрібка солі;– вершкове масло (жирністю 82%);– ягоди (на ваш смак).

Ділюся з вами крутим рецептом запіканки, яку сам просто обожнюю, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.

Рецепт сирної запіканки від Ектора Хіменеса-Браво у відео: