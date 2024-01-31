Ви забудете про піцу: рецепт найпростіших сирних паличок з ковбасою

Спробуйте приготувати сирно-ковбасні палички. Вони смакують, як піца, але значно простіші в приготуванні.

Ще однією особливістю цієї страви є те, що ви можете змінювати інгредієнти на власний смак. Зокрема, салямі можна замінити на шинку чи бекон, додати вершковий сир, а замість кетчупу використати майонез.

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Рецепт сирно-ковбасних паличок

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 9

– 450 грамів листкового тіста;– 150 грамів твердого сиру;– 100 грамів салямі;– 150 грамів кетчупу;– 1 яйце;– 30 грамів білого кунжуту;– 30 грамів чорного кунжуту.

Приготування:

Сир і ковбасу окремо натріть на грубу терку. Листкове тісто розкачайте до розміру квадратів 30 на 30 сантиметрів на посипаній борошном поверхні. Змастіть один лист тіста кетчупом, рівномірно розкладіть по ньому натерті сир і ковбасу. Другий лист тіста також змастіть кетчупом і накрийте ним перший. Тісто наріжте однаковими смужками шириною 4 сантиметри та закрутіть їх спіральками. Викладіть палички на деко, застелене пергаментом. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 15 хвилин. Змастіть спіральки збитим яйцем і посипте двома видами кунжуту. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 17 хвилин до золотистого кольору.