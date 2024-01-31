Ви забудете про піцу: рецепт найпростіших сирних паличок з ковбасою
31 січня 2024, 10:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Спробуйте приготувати сирно-ковбасні палички. Вони смакують, як піца, але значно простіші в приготуванні.
Ще однією особливістю цієї страви є те, що ви можете змінювати інгредієнти на власний смак. Зокрема, салямі можна замінити на шинку чи бекон, додати вершковий сир, а замість кетчупу використати майонез.
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Рецепт сирно-ковбасних паличок
- Час: 1 година
- Порцій: 9
– 450 грамів листкового тіста;
– 150 грамів твердого сиру;
– 100 грамів салямі;
– 150 грамів кетчупу;
– 1 яйце;
– 30 грамів білого кунжуту;
– 30 грамів чорного кунжуту.
Приготування:
- Сир і ковбасу окремо натріть на грубу терку. Листкове тісто розкачайте до розміру квадратів 30 на 30 сантиметрів на посипаній борошном поверхні.
- Змастіть один лист тіста кетчупом, рівномірно розкладіть по ньому натерті сир і ковбасу. Другий лист тіста також змастіть кетчупом і накрийте ним перший.
- Тісто наріжте однаковими смужками шириною 4 сантиметри та закрутіть їх спіральками.
- Викладіть палички на деко, застелене пергаментом. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 15 хвилин.
- Змастіть спіральки збитим яйцем і посипте двома видами кунжуту. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 17 хвилин до золотистого кольору.