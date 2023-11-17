Повітряні та ніжні: дізнайтеся простий секрет найпишніших сирних пончиків

Традиційні пундики – це борошняні повітряні кульки, обсмажені у фритюрі. Спробуйте приготувати їх з домашнім сиром – вийде навіть краще, ніж зазвичай.

Сир додасть страві ніжної текстури та збагатить її смаком. Їсти пончики можна і гарячими, і холодними, проте щойно зі сковорідки вони смакують трішки краще.

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Перевірений рецепт пухких сирних пончиків

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 450 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 50 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів борошна;

– 500 мілілітрів олії;

– цукрова пудра для подачі.



З глазур'ю пончики будуть ще смачнішими / Фото Unsplash

Приготування:

У блендері перебийте 450 грамів сиру до однорідної текстури. Перекладіть його в миску, після чого додайте яйце, 50 грамів цукру та 10 грамів ванільного цукру. Перемішайте до однорідності, всипте 100 грамів борошна і знову перемішайте. Сформуйте з тіста невеликі кульки діаметром 5 – 6 сантиметрів. Розігрійте близько 500 мілілітрів олії в глибокій пательні. Викладайте пончики по 4 – 5 штук за раз і смажте, повертаючи на різні боки, до золотавої скоринки. Це займе по кілька хвилин з кожного боку. Готові пончики викладайте на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Притрусіть зверху цукровою пудрою через ситечко до смаку.