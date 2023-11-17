Повітряні та ніжні: дізнайтеся простий секрет найпишніших сирних пончиків
17 листопада 2023, 12:58Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Традиційні пундики – це борошняні повітряні кульки, обсмажені у фритюрі. Спробуйте приготувати їх з домашнім сиром – вийде навіть краще, ніж зазвичай.
Сир додасть страві ніжної текстури та збагатить її смаком. Їсти пончики можна і гарячими, і холодними, проте щойно зі сковорідки вони смакують трішки краще.
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Перевірений рецепт пухких сирних пончиків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 450 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 50 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів борошна;
– 500 мілілітрів олії;
– цукрова пудра для подачі.
З глазур'ю пончики будуть ще смачнішими / Фото Unsplash
Приготування:
- У блендері перебийте 450 грамів сиру до однорідної текстури. Перекладіть його в миску, після чого додайте яйце, 50 грамів цукру та 10 грамів ванільного цукру. Перемішайте до однорідності, всипте 100 грамів борошна і знову перемішайте.
- Сформуйте з тіста невеликі кульки діаметром 5 – 6 сантиметрів.
- Розігрійте близько 500 мілілітрів олії в глибокій пательні. Викладайте пончики по 4 – 5 штук за раз і смажте, повертаючи на різні боки, до золотавої скоринки. Це займе по кілька хвилин з кожного боку.
- Готові пончики викладайте на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Притрусіть зверху цукровою пудрою через ситечко до смаку.