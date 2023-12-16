Легко і швидко: як приготувати сирник без випікання – перевірений рецепт на Новий рік

16 грудня 2023, 12:31
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Джерело:

Cookpad

Смачний святковий десерт можна приготувати без випікання. Спробуйте зробити сирник з печивом Орео – він точно сподобається усім вашим гостям.

Десерт за цим рецептом виходить в міру солодким. Окрім печива, ви можете використовувати для подачі улюблені фрукти.

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Чізкейк з Орео без випікання

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти для коржа:
– 20 печив Орео;
– 4 столові ложки розтопленого масла;
– дрібка солі.

Сирна маса:
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 250 грамів вершків;
– 1 чайна ложка цукрової пудри;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1 пакетик желатину;
– 200 грамів білого шоколаду;
– 10 печив Орео.

Шоколадна глазур:
 60 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка какао;
– 70 грамів темного шоколаду.

Для прикраси:
– збиті вершки;
– печиво Орео


Прикрасьте сирник печивом на свій смак / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Подрібніть  печиво для коржа у блендері. Додайте розтоплене вершкове масло, дрібку солі та перемішайте. Розкладіть масу з печива по дну 21-сантиметрової форми та розрівняйте.
  2. Збийте жирні вершки до стійкості. Додайте сир, цукор, ванільний цукор і перемішайте міксером на середній швидкості. Розламайте білий шоколад і розтопіть його на пару або в мікрохвильовій печі. 
  3. У сирну масу влийте теплий шоколад і перемішайте міксером на середній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються. Додайте розведений желатин та перемішайте міксером. Після цього покладіть у сирну масу нарізані четвертинки печива Oрео і знову перемішайте.
  4. Розрівняйте сирну масу в формі. Поставте сирник у холодильник мінімум на 6 годин.
  5. Налийте молоко в каструлю, додайте столову ложку какао і, перемішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, розмішайте, поки він не розтане. Якщо начинка дуже густа, додайте 1 – 2 столові ложки кип'яченого гарячого молока і добре перемішайте.
  6. Готову глазур вилийте на сирник та розрівняйте. Прикрасьте збитими вершками та половинками печива Орео.
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Автор: Ольга Котів