Легко і швидко: як приготувати сирник без випікання – перевірений рецепт на Новий рік
Джерело:Cookpad
Смачний святковий десерт можна приготувати без випікання. Спробуйте зробити сирник з печивом Орео – він точно сподобається усім вашим гостям.
Десерт за цим рецептом виходить в міру солодким. Окрім печива, ви можете використовувати для подачі улюблені фрукти.
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Чізкейк з Орео без випікання
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти для коржа:
– 20 печив Орео;
– 4 столові ложки розтопленого масла;
– дрібка солі.
Сирна маса:
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 250 грамів вершків;
– 1 чайна ложка цукрової пудри;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1 пакетик желатину;
– 200 грамів білого шоколаду;
– 10 печив Орео.
Шоколадна глазур:
– 60 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка какао;
– 70 грамів темного шоколаду.
Для прикраси:
– збиті вершки;
– печиво Орео
Прикрасьте сирник печивом на свій смак / Фото Unsplash
Приготування:
- Подрібніть печиво для коржа у блендері. Додайте розтоплене вершкове масло, дрібку солі та перемішайте. Розкладіть масу з печива по дну 21-сантиметрової форми та розрівняйте.
- Збийте жирні вершки до стійкості. Додайте сир, цукор, ванільний цукор і перемішайте міксером на середній швидкості. Розламайте білий шоколад і розтопіть його на пару або в мікрохвильовій печі.
- У сирну масу влийте теплий шоколад і перемішайте міксером на середній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються. Додайте розведений желатин та перемішайте міксером. Після цього покладіть у сирну масу нарізані четвертинки печива Oрео і знову перемішайте.
- Розрівняйте сирну масу в формі. Поставте сирник у холодильник мінімум на 6 годин.
- Налийте молоко в каструлю, додайте столову ложку какао і, перемішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, розмішайте, поки він не розтане. Якщо начинка дуже густа, додайте 1 – 2 столові ложки кип'яченого гарячого молока і добре перемішайте.
- Готову глазур вилийте на сирник та розрівняйте. Прикрасьте збитими вершками та половинками печива Орео.