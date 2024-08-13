Навіть яєць не треба: елементарний рецепт сонячного сирника

13 серпня 2024, 20:50
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

Shuba

Сирник можна спекти зовсім без яєць. Він вийде пишним та неймовірно смачним.

Для такого сирника вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.

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Сирник без яєць

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 800 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 грамів кураги;
– 50 грамів родзинок;
– 5 грамів масла.

Приготування:

  1. Родзинки та курагу промийте гарячою водою та просушіть. Курагу наріжте.
  2. Перемішайте у мисці до однорідності кисломолочний сир, цукор, дрібку солі, борошно і розпушувач. Всипте курагу і родзинки. Знову перемішайте.
  3. Форму для випікання змажте маслом та викладіть сирну масу. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин до золотавості.
  4. Дайте повністю вистигнути у формі, а потім переверніть на тарілку для подачі.
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