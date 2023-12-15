Найкращий домашній десерт: перевірений рецепт ніжного сирника з консервованими персиками
Джерело:Shuba
Приготуйте на Новий рік смачний сирник з консервованими персиками. Цей ніжний та ароматний десерт поверне вас у тепле літо.
Ніжна сирна маса та солодка хрумка скоринка чудово поєднується з яскравим смаком консервованих персиків. Приготуйте цей сирник, щоб почастувати гостей – ви не пошкодуєте!
Варто спробувати Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали
Рецепт сирника з консервованими персиками
- Час: 1 година 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– 120 грамів вершкового масла 73%;
– 150 грамів цукру;
– 20 грамів олії.
Що потрібно для начинки:
– 500 грамів консервованих персиків;
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 60 грамів масла 73%;
– 60 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 12 грамів розпушувача;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 40 грамів манної крупи;
– 50 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- Просійте в миску пшеничне борошно. Додайте до нього нарізане кубиками масло, цукор і яйце. Замісіть гладке однорідне тісто і покладіть його в холодильник на 30 хвилин.
- Відкиньте консервовані персики на сито. Кисломолочний сир розітріть із жовтками, маслом, цукром, ваніліном, розпушувачем і манною крупою. Своєю чергою, білки збийте до крутої піни, після чого обережно введіть у сирну масу та перемішайте.
- Розкачайте тісто і застеліть ним змащену олією форму. Сформуйте бортики.
- Викладіть на тісто сирну масу та половинки персиків шкірочкою догори. Посипте подрібненими горішками.
- Випікайте 45 хвилин за температури 180 градусів до золотистої скоринки.