Випічка, яка завжди вдається: простий рецепт розкішного сирника з корицею та яблуками

5 березня 2024, 22:59
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Джерело:

"Твоє місто"

Поєднання яблук, сиру та кориці завжди є безпрограшним. Спробуйте скористатися цим рецептом – вам сподобається.

Готовність сирника визначається спеченою серединою. Його неймовірний вигляд вразить всіх.

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Сирник з корицею, яблуками та маком

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:
– 240 грамів борошна;
– 100 грамів маргарину;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 чайна ложка порошку для печива;
– 2 жовтки;
– 100 грамів цукру. 

Яблучна начинка:
– 1 кілограм яблук;
– 1 чайна ложка кориці.

Макова начинка:
– 180 грамів маку;
– 4 яйця;
– 100 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 20 грамів картопляного крохмалю;
– дрібка ванілі;
– 1 чайна ложка порошку для печива.

Сирна начинка:
– 1 кілограм сиру;
– 100 грамів масла;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 2 білки;
– 50 грамів манки;
– дрібка солі;
– дрібка ванілі;
– 1 чайна ложка порошку для печива.

Приготування:

  1. Змішайте до однорідності сметану, жовтки, порошок до печива, цукор та м'який маргарин. Додайте борошно та замісіть тісто.
  2. Збийте окремо білки та жовтки з цукром.
  3. Запарений тертий мак вимішайте з топленим маслом, порошком до печива, крохмалем та збитими яйцями.
  4. Перемелений сир перемішайте зі збитим з цукром та жовтком яєчним білком, топленим маслом, порошком до печива, манкою, дрібкою солі та ванілі.
  5. Яблука почистьте, потріть на грубій тертці, додайте корицю.
  6. На змащену маслом і вистелену пергаментом форму викладіть тісто, на тісто – яблучну начинку, зверху – сирну начинку, а по сирній начинці викладіть макову.
  7. Випікайте 1 годину 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання залиште у вимкненій духовці до повного охолодження.
  8. Охолоджений сирник вийміть з форми, зніміть пергамент. При подачі притрусіть цукровою пудрою та корицею.
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Автор: Ольга Котів