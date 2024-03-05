Випічка, яка завжди вдається: простий рецепт розкішного сирника з корицею та яблуками
Джерело:"Твоє місто"
Поєднання яблук, сиру та кориці завжди є безпрограшним. Спробуйте скористатися цим рецептом – вам сподобається.
Готовність сирника визначається спеченою серединою. Його неймовірний вигляд вразить всіх.
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Сирник з корицею, яблуками та маком
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 240 грамів борошна;
– 100 грамів маргарину;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 чайна ложка порошку для печива;
– 2 жовтки;
– 100 грамів цукру.
Яблучна начинка:
– 1 кілограм яблук;
– 1 чайна ложка кориці.
Макова начинка:
– 180 грамів маку;
– 4 яйця;
– 100 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 20 грамів картопляного крохмалю;
– дрібка ванілі;
– 1 чайна ложка порошку для печива.
Сирна начинка:
– 1 кілограм сиру;
– 100 грамів масла;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 2 білки;
– 50 грамів манки;
– дрібка солі;
– дрібка ванілі;
– 1 чайна ложка порошку для печива.
Приготування:
- Змішайте до однорідності сметану, жовтки, порошок до печива, цукор та м'який маргарин. Додайте борошно та замісіть тісто.
- Збийте окремо білки та жовтки з цукром.
- Запарений тертий мак вимішайте з топленим маслом, порошком до печива, крохмалем та збитими яйцями.
- Перемелений сир перемішайте зі збитим з цукром та жовтком яєчним білком, топленим маслом, порошком до печива, манкою, дрібкою солі та ванілі.
- Яблука почистьте, потріть на грубій тертці, додайте корицю.
- На змащену маслом і вистелену пергаментом форму викладіть тісто, на тісто – яблучну начинку, зверху – сирну начинку, а по сирній начинці викладіть макову.
- Випікайте 1 годину 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання залиште у вимкненій духовці до повного охолодження.
- Охолоджений сирник вийміть з форми, зніміть пергамент. При подачі притрусіть цукровою пудрою та корицею.