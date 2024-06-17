Десерт, гідний королівського столу: готуємо сирник з вишнями за рецептом Лілії Цвіт
17 червня 2024, 23:35Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Сирник стане ще смачнішим, якщо додати у нього вишні. Спробуйте скористатися цим рецептом відомої кулінарки Лілії Цвіт.
Мак також додасть десерту цікавинки. Такий сирник цілком вартий святкового столу.
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Сирник з вишнями
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 5
– 300 грамів печива;
– 140 грамів масла 73%.
Сирна маса:
– 550 грамів кисломолочного сиру;
– 400 грамів сметани;
– 3 яйця;
– 16 грамів ванільного цукру;
– 60 грамів маку;
– 40 грамів крохмалю;
– 40 грамів манки;
– 150 грамів цукру.
Ягідний шар:
– 250 грамів вишень;
– 40 грамів цукру;
– 1 столова ложка крохмалю.
Приготування:
- Масло розтопіть. У блендері подрібніть будь-яке печиво, влийте масло і перемішайте рукою. Викладіть масу на дно форми, зробіть бортики приблизно 5 сантиметрів і добре утрамбуйте.
- У каструлю насипте мак, залийте 50 мілілітрами води та варіть 15 хвилин. Процідіть мак і охолодіть.
- Для сирної маси з'єднайте сир, яйця, ванільний цукор і сметану. Збийте до однорідності блендером. Додайте крохмаль, манку, мак і добре перемішайте.
- Розігрійте духовку до 170 градусів. Влийте сирну масу на пісочну основу і випікайте приблизно 1 – 1,5 години. Залиште сирник у формі до повного охолодження.
- З вишні приберіть кісточки й збийте блендером до стану пюре. Додайте цукор, крохмаль і перемішайте. Варіть на середньому вогні 1 – 2 хвилини до загустіння. Охолодіть до кімнатної температури й викладіть на сирник. Відправте у холодильник на 1 – 2 години, а потім вийміть з форми.