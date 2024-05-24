Без борошна у духовці: готуємо казкові сирники за рецептом Лілії Цвіт
24 травня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Сирники можна приготувати навіть у духовці. Вони вийдуть ще пишнішими та кориснішими.
У цьому рецепті відомої кулінарки Лілії Цвіт навіть не треба борошна. Обов'язково спробуйте приготувати такі сирники!
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Сирники у духовці без борошна
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 60 грамів сметани 20%;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів манки;
– 8 грамів ванільного цукру;
– половина чайної ложки розпушувача.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 170 градусів.
- Поєднайте всі інгредієнти для сирників і перебийте блендером до однорідності. Залиште на 10 хвилин для розбухання манки.
- Розкладіть тісто по формочках, не заповнюючи приблизно на 0,5 сантиметра до країв.
- Випікайте 35 – 40 хвилин до готовності.