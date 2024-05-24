Без борошна у духовці: готуємо казкові сирники за рецептом Лілії Цвіт

Сирники можна приготувати навіть у духовці. Вони вийдуть ще пишнішими та кориснішими.

У цьому рецепті відомої кулінарки Лілії Цвіт навіть не треба борошна. Обов'язково спробуйте приготувати такі сирники!

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Сирники у духовці без борошна

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

– 250 грамів кисломолочного сиру;– 2 яйця;– 60 грамів сметани 20%;– 50 грамів цукрової пудри;– 50 грамів манки;– 8 грамів ванільного цукру;– половина чайної ложки розпушувача.

Приготування:

Духовку розігрійте до 170 градусів. Поєднайте всі інгредієнти для сирників і перебийте блендером до однорідності. Залиште на 10 хвилин для розбухання манки. Розкладіть тісто по формочках, не заповнюючи приблизно на 0,5 сантиметра до країв. Випікайте 35 – 40 хвилин до готовності.