Сирний суп: домашній рецепт від Марко Черветті

29 січня 2021 , 21:15
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Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептом сирного супу, який ви з легкістю приготуєте вдома. Збережіть собі рецепт.

Джерело: фейсбук Марко Черветті

Сирний суп – чудова ідея для обіду або вечері. Він смачний, швидко готується і відмінно зігріває в холодну погоду.

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Рецепт сирного супу

Інгредієнти:
– 1 зубчик часнику;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 картопля;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 літр бульйону овочевого або курячого;
– 250 грамів сиру Чеддер;
– 250 мілілітрів вершків 30%;
– петрушка;
– чорний перець.
  1. Для приготування почистіть часник, подрібніть ножем. Цибулю – наріжте соломкою.
  2. Помийте картоплю, моркву, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
  3. У каструлю викладіть цибулю, часник, моркву, картоплю, додайте оливкову олію, перемішайте. Далі – додайте бульйон, тушкуйте декілька хвилин, збийте блендером у пюре, варіть суп ще 10-15 хвилин.
  4. Сир натріть на грубій тертці.
  5. Петрушку помийте, подрібніть ножем.
  6. У суп додайте вершки, петрушку, тертий сир, перемішайте.
  7. Викладіть суп у тарілку, додайте перець, задекоруйте петрушкою. Смачного!

Рецепт сирного супу від Марко Черветті у відео: