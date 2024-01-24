Скільки часу пекти піцу: готуємо розкішну Маргариту – не встоїть навіть італієць
24 січня 2024, 15:10Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Маргарита – класика італійської кухні. Попри простоту, вона здатна здивувати своїм неймовірним смаком.
На запікання піци треба зовсім мало часу. Достатньо лише 5 – 10 хвилин.
Буде смачно Кращі, ніж у бабусі на базарі: готуємо повітряні біляші з м'ясом у духовці
Рецепт Маргарити
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 склянки борошна;
– склянка сметани;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 яйця;
– половина чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру.
Начинка:
– томатний соус;
– моцарела;
– томат;
– базилік та орегано до смаку.
Приготування:
- У просіяне борошно додайте яйця, сметану, цукор, розтоплене масло і сіль. Замісіть однорідне тісто, накрийте та відставте на 30 хвилин.
- Тим часом наріжте помідор. Розкачайте тісто в коло та нанесіть на нього томатний соус.
- Далі викладіть натерту моцарелу та помідор.
- Притрусіть усе спеціями та поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 5 – 10 хвилин. Готуйте до золотистої скоринки та розплавленого сиру.