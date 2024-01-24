Скільки часу пекти піцу: готуємо розкішну Маргариту – не встоїть навіть італієць

Маргарита – класика італійської кухні. Попри простоту, вона здатна здивувати своїм неймовірним смаком.

На запікання піци треба зовсім мало часу. Достатньо лише 5 – 10 хвилин.

Буде смачно Кращі, ніж у бабусі на базарі: готуємо повітряні біляші з м'ясом у духовці

Рецепт Маргарити

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– склянка сметани;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 яйця;

– половина чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру.

Начинка:

– томатний соус;

– моцарела;

– томат;

– базилік та орегано до смаку.

Приготування:

У просіяне борошно додайте яйця, сметану, цукор, розтоплене масло і сіль. Замісіть однорідне тісто, накрийте та відставте на 30 хвилин. Тим часом наріжте помідор. Розкачайте тісто в коло та нанесіть на нього томатний соус. Далі викладіть натерту моцарелу та помідор. Притрусіть усе спеціями та поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 5 – 10 хвилин. Готуйте до золотистої скоринки та розплавленого сиру.