Скільки часу пекти піцу: готуємо розкішну Маргариту – не встоїть навіть італієць

24 січня 2024, 15:10
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Джерело:

УНІАН

Маргарита – класика італійської кухні. Попри простоту, вона здатна здивувати своїм неймовірним смаком.

На запікання піци треба зовсім мало часу. Достатньо лише 5 – 10 хвилин.

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Рецепт Маргарити

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 склянки борошна;
– склянка сметани;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 яйця;
– половина чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру.

Начинка:
– томатний соус;
– моцарела;
– томат;
– базилік та орегано до смаку.

Приготування:

  1. У просіяне борошно додайте яйця, сметану, цукор, розтоплене масло і сіль. Замісіть однорідне тісто, накрийте та відставте на 30 хвилин.
  2. Тим часом наріжте помідор. Розкачайте тісто в коло та нанесіть на нього томатний соус.
  3. Далі викладіть натерту моцарелу та помідор.
  4. Притрусіть усе спеціями та поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 5 – 10 хвилин. Готуйте до золотистої скоринки та розплавленого сиру.

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Автор: Ольга Котів