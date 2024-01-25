Скільки часу пекти сирник, щоб він лишився соковитим: простий рецепт геніального десерту
25 січня 2024, 16:20Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Сирник, мабуть, люблять усі. Спробуйте приготувати його за цим рецептом і точно не залишитеся розчарованими.
Готувати сирник зовсім не важко. Вам потрібно лише трохи часу та прості інгредієнти.
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Рецепт львівського сирника
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 450 грамів борошна;
– 3 столові ложки какао;
– 2 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 250 грамів маргарину;
– 2 чайні ложки розпушувача.
Для сирної начинки:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 100 грамів масла;
– 5 яєць;
– 200 грамів цукру;
– 2 столові ложки манки;
– 0,5 столової ложки крохмалю за бажанням;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Змішайте борошно, какао, цукор та розпушувач.
- Додайте яйця та розтоплений, але не гарячий маргарин. Замісіть тісто, поділіть його на 2 частини та покладіть в холодильник на годину.
- Тим часом збийте в блендері всі інгредієнти для начинки.
- Змастіть ︎форму маслом. Натріть 1 шматок тіста на велику терку. Трошки розрівняйте та викладіть начинку. Зверху натріть інший шматок.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Готовий сирник залиште трошки охолонути та лише після цього дістаньте його з форми.