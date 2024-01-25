Скільки часу пекти сирник, щоб він лишився соковитим: простий рецепт геніального десерту

25 січня 2024, 16:20
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Джерело:

Cookpad

Сирник, мабуть, люблять усі. Спробуйте приготувати його за цим рецептом і точно не залишитеся розчарованими.

Готувати сирник зовсім не важко. Вам потрібно лише трохи часу та прості інгредієнти.

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Рецепт львівського сирника

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 450 грамів борошна;
– 3 столові ложки какао;
– 2 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 250 грамів маргарину;
– 2 чайні ложки розпушувача.

Для сирної начинки:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 100 грамів масла;
– 5 яєць;
– 200 грамів цукру;
– 2 столові ложки манки;
– 0,5 столової ложки крохмалю за бажанням;
– ванільний цукор.

Приготування:

  1. Змішайте борошно, какао, цукор та розпушувач.
  2. Додайте яйця та розтоплений, але не гарячий маргарин. Замісіть тісто, поділіть його на 2 частини та покладіть в холодильник на годину.
  3. Тим часом збийте в блендері всі інгредієнти для начинки.
  4. Змастіть ︎форму маслом. Натріть 1 шматок тіста на велику терку. Трошки розрівняйте та викладіть начинку. Зверху натріть інший шматок.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Готовий сирник залиште  трошки охолонути та лише після цього дістаньте його з форми.

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Автор: Ольга Котів