Скільки часу пекти сирник, щоб він лишився соковитим: простий рецепт геніального десерту

Сирник, мабуть, люблять усі. Спробуйте приготувати його за цим рецептом і точно не залишитеся розчарованими.

Готувати сирник зовсім не важко. Вам потрібно лише трохи часу та прості інгредієнти.

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Рецепт львівського сирника

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 3 столові ложки какао;

– 2 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 250 грамів маргарину;

– 2 чайні ложки розпушувача.

Для сирної начинки:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 100 грамів масла;

– 5 яєць;

– 200 грамів цукру;

– 2 столові ложки манки;

– 0,5 столової ложки крохмалю за бажанням;

– ванільний цукор.

Приготування:

Змішайте борошно, какао, цукор та розпушувач. Додайте яйця та розтоплений, але не гарячий маргарин. Замісіть тісто, поділіть його на 2 частини та покладіть в холодильник на годину. Тим часом збийте в блендері всі інгредієнти для начинки. Змастіть ︎форму маслом. Натріть 1 шматок тіста на велику терку. Трошки розрівняйте та викладіть начинку. Зверху натріть інший шматок. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Готовий сирник залиште трошки охолонути та лише після цього дістаньте його з форми.