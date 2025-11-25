Купівля готових страв – це чудова можливість зекономити чимало часу та поласувати чимось смачненьким. Хінкалі точно будуть гарним вибором, а як їх варити – розповість 24 Канал з посиланням на портал "Смачнота".

Цікаво Ви зробите його за 10 хвилин: найкращий салат з "пекінки та горошку"

Скільки часу треба варити заморожені хінкалі?

Час варіння заморожених хінкалі потрібно відраховувати від того моменту, коли вони сплили на поверхню. Після цього потрібно засікти від 10 до 15 хвилин, залежно від розміру та начинки.

Хінкалі – це дуже смачно / Фото Pixabay

Також у процесі треба кілька разів перемішати хінкалі. Завдяки цьому вони не злипнуться та краще приготуються з всіх сторін?

Скільки потрібно води?

Достатня кількість води – один з головних секретів правильно приготованих хінкалі. Саме тут часто криється головна помилка, нагадує портал "Буду готувати".

Пропорція води та продукту повинна складати як мінімум чотири до одного, а краще дати ще більше рідини. Також не варто шкодувати солі, а ще – не забудьте про лавровий листок та спеції.

Які ще підказки стануть у пригоді?