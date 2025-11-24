Швидкість – це далеко не єдина перевага цього дивовижного салату, адже смак тут теж на рівні, а дешеві інгредієнти стануть гарним бонусом до бюджету. 24 Канал пропонує почастуватися швидким салатом за рецептом з ютуб-каналу "Галя Курпікова".

Як приготувати швидкий салат з пекінської капусти?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 огірок;

– 100 грамів пекінської капусти;

– 3 столові ложки зеленого горошку;

– зелень до смаку;

– 3 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Як швидко зробити салат з "пекінки": дивіться відео

Приготування:

Яйця варимо на круто. Усі інші інгредієнти нарізаємо кубиками. Змішуємо і заправляємо майонезом. Солимо і перчимо до смаку. Ось і все – можна смакувати салат або додати його до улюбленого гарніру.

Як зробити салат ще смачнішим?

Якщо додати до салату мʼясо – він точно буде ситнішим та подарує кращий смак. У випадку з пекінською капустою та яйцями все дуже просто, адже вони чудово поєднуються з усіма продуктами, підказує портал Pysznosci.

Втім, якщо є можливість, то краще доповнити салат копченими продуктами. Так страва отримає колорит, а особливо старатися для цього не потрібно.

