Швидкість – це далеко не єдина перевага цього дивовижного салату, адже смак тут теж на рівні, а дешеві інгредієнти стануть гарним бонусом до бюджету. 24 Канал пропонує почастуватися швидким салатом за рецептом з ютуб-каналу "Галя Курпікова".
Як приготувати швидкий салат з пекінської капусти?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 огірок;
– 100 грамів пекінської капусти;
– 3 столові ложки зеленого горошку;
– зелень до смаку;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Як швидко зробити салат з "пекінки": дивіться відео
Приготування:
- Яйця варимо на круто.
- Усі інші інгредієнти нарізаємо кубиками.
- Змішуємо і заправляємо майонезом.
- Солимо і перчимо до смаку.
- Ось і все – можна смакувати салат або додати його до улюбленого гарніру.
Як зробити салат ще смачнішим?
Якщо додати до салату мʼясо – він точно буде ситнішим та подарує кращий смак. У випадку з пекінською капустою та яйцями все дуже просто, адже вони чудово поєднуються з усіма продуктами, підказує портал Pysznosci.
Втім, якщо є можливість, то краще доповнити салат копченими продуктами. Так страва отримає колорит, а особливо старатися для цього не потрібно.
