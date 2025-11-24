Швидкість – це далеко не єдина перевага цього дивовижного салату, адже смак тут теж на рівні, а дешеві інгредієнти стануть гарним бонусом до бюджету. 24 Канал пропонує почастуватися швидким салатом за рецептом з ютуб-каналу "Галя Курпікова".

Як приготувати швидкий салат з пекінської капусти?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 огірок;
– 100 грамів пекінської капусти;
– 3 столові ложки зеленого горошку;
– зелень до смаку;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.

Як швидко зробити салат з "пекінки": дивіться відео

Приготування:

  1. Яйця варимо на круто.
  2. Усі інші інгредієнти нарізаємо кубиками.
  3. Змішуємо і заправляємо майонезом.
  4. Солимо і перчимо до смаку.
  5. Ось і все – можна смакувати салат або додати його до улюбленого гарніру.

Як зробити салат ще смачнішим?

Якщо додати до салату мʼясо – він точно буде ситнішим та подарує кращий смак. У випадку з пекінською капустою та яйцями все дуже просто, адже вони чудово поєднуються з усіма продуктами, підказує портал Pysznosci.

Втім, якщо є можливість, то краще доповнити салат копченими продуктами. Так страва отримає колорит, а особливо старатися для цього не потрібно.

Що ще приготувати?

