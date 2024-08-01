Густе сливове повидло: надійний рецепт, перевірений роками

1 серпня 2024, 20:37
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Джерело:

Shuba

Сливове повидло точно стане в пригоді взимку. Його дуже смачно їсти самостійно чи зробити на його основі низку десертів.

Готувати таке повидло зовсім не важко. Обов'язково спробуйте, поки триває сезон.

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Сливове повидло

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм слив;
– 700 грамів цукру;
– 2 грами лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Наріжте на часточки, викладіть у каструлю і засипте цукром. Додайте лимонну кислоту і перемішайте.
  2. Поставте каструлю на середній вогонь. Помішуючи, нагрійте до закипання. Після цього зменште вогонь до мінімального і варіть 30 хвилин, помішуючи та знімаючи піну.
  3. Перебийте блендером до однорідності. Доведіть до кипіння і на помірному вогні варіть ще 1 – 1,5 години, періодично помішуючи.
  4. Тим часом простерилізуйте банки 2 півлітрові банки. Кришки прокип'ятіть 3 хвилини.
  5. Гаряче повидло розкладіть у простерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Залиште до повного охолодження. Зберігайте у темному прохолодному місці.

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Автор: Ольга Котів