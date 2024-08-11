Легендарний сливовий пиріг з газети New York Times: елементарний рецепт
11 серпня 2024, 23:52Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Сливовий пиріг з New York Times вже давно став класикою. Його люблять не лише за смак, а й за простоту приготування.
Такий пиріг точно сподобається вашим близьким. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.
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Сливовий пиріг
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
– 120 грамів цукру;
– 120 грамів масла;
– 130 грамів борошна;
– 4 грами розпушувача;
– сіль до смаку;
– 2 яйця;
– 12 слив;
– сік половини лимона;
– кориця до смаку.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте розм'якшене масло та цукор. Збийте міксером.
- Додайте у просіяне борошно, розпушувач, сіль і яйця. Добре збийте міксером до пишної маси.
- Викладіть тісто у форму діаметром 20 – 25 сантиметрів.
- Кожну сливу розріжте навпіл, видаліть кісточку. Викладіть половинки слив на тісто зрізом догори. Злегка збризніть їх лимонним соком.
- Змішайте корицю з цукром і посипте сливи.
- Випікайте приблизно 1 годину при 180 градусах.