Легендарний сливовий пиріг з газети New York Times: елементарний рецепт

11 серпня 2024, 23:52
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

Shuba

Сливовий пиріг з New York Times вже давно став класикою. Його люблять не лише за смак, а й за простоту приготування.

Такий пиріг точно сподобається вашим близьким. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.

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Сливовий пиріг

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 120 грамів цукру;
– 120 грамів масла;
– 130 грамів борошна;
– 4 грами розпушувача;
– сіль до смаку;
– 2  яйця;
– 12 слив;
– сік половини лимона;
– кориця до смаку.

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте розм'якшене масло та цукор. Збийте міксером.
  2. Додайте у просіяне борошно, розпушувач, сіль і яйця. Добре збийте міксером до пишної маси.
  3. Викладіть тісто у форму діаметром 20 – 25 сантиметрів.
  4. Кожну сливу розріжте навпіл, видаліть кісточку. Викладіть половинки слив на тісто зрізом догори. Злегка збризніть їх лимонним соком.
  5. Змішайте корицю з цукром і посипте сливи.
  6. Випікайте приблизно 1 годину при 180 градусах.
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