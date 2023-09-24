Фірмовий пісочний пиріг зі сливами від Ольги Сумської – родинний рецепт

24 вересня 2023, 12:59
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Джерело:

Ольга Сумська

Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська поділилася з читачами родинним рецептом смачного сливового пирога, який залюбки готує вдома. Чому б і нам не спробувати його цими вихідними?

Доки сезон слив у розпалі, мерщій готувати соковитий пиріг з ніжним білковим шаром за рецептом Олі Сумської. Акторка розповіла на своїй сторінці в соцмережі, що родинний фірмовий рецепт, який вона обожнює.

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А ми додамо, що такий варіант домашньої випічки приємно здивує смаком, він не складний у приготуванні та підійде для сімейного чаювання.

Рецепт пісочного сливового пирога

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 700 грамів сливок;
 – 3 склянки борошна + 1 для замісу;
 – 200 грамів вершкового масла;
 – 4 курячі яйця;
 – ванільний цукор;
 – розпушувач для тіста або дрібка соди;
 – 1 столова ложка соку лимона;
 – 1,5 склянки цукру.

Приготування:

  • Відділяємо жовтки від білків. Відправляємо білки в холодильник, а жовтки збиваємо з цукром.
  • Збиті жовтки вводимо до борошна.
  • На крупній тертці натираємо холодне вершкове масло і змішуємо з борошном, розпушувачем та лимонним соком. Додаємо ванільний цукор та вимішуємо однорідне тісто. Воно не має липнути до рук – це важливо.
  • Формуємо кульку, загортаємо у шар харчової плівки і кладемо до холодильника на 10 – 15 хвилин. Тим часом збиваємо білки до стійких піків, поступово вводячи трохи більше, ніж пів склянки цукру і чайну ложечку лимонного соку. Має вийти густа, стійка маса. Відправляємо білки в холодильник.
  • Ретельно миємо сливи, розрізаємо навпіл та відділяємо від кісточок.
  • Розкачуємо готове тісто на пергаменті для випікання. Формуємо його на деко і викладаємо половинки слив.
  • Розігріваємо духовку до 160 градусів та відправляємо все випікатися 20 – 30 хвилин.
  • Виймаємо деко з тістом і сливами з духовки, покриваємо збитими білками та знову ставимо в духовку. Запікаємо ще 5 – 7 хвилин, аби білки взялися рум'яною скоринкою.
  • Подаємо пиріг зі сливами до столу теплим.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак