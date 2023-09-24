Фірмовий пісочний пиріг зі сливами від Ольги Сумської – родинний рецепт
24 вересня 2023, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Ольга Сумська
Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська поділилася з читачами родинним рецептом смачного сливового пирога, який залюбки готує вдома. Чому б і нам не спробувати його цими вихідними?
Доки сезон слив у розпалі, мерщій готувати соковитий пиріг з ніжним білковим шаром за рецептом Олі Сумської. Акторка розповіла на своїй сторінці в соцмережі, що родинний фірмовий рецепт, який вона обожнює.
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А ми додамо, що такий варіант домашньої випічки приємно здивує смаком, він не складний у приготуванні та підійде для сімейного чаювання.
Рецепт пісочного сливового пирога
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 700 грамів сливок;
– 3 склянки борошна + 1 для замісу;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 курячі яйця;
– ванільний цукор;
– розпушувач для тіста або дрібка соди;
– 1 столова ложка соку лимона;
– 1,5 склянки цукру.
Приготування:
- Відділяємо жовтки від білків. Відправляємо білки в холодильник, а жовтки збиваємо з цукром.
- Збиті жовтки вводимо до борошна.
- На крупній тертці натираємо холодне вершкове масло і змішуємо з борошном, розпушувачем та лимонним соком. Додаємо ванільний цукор та вимішуємо однорідне тісто. Воно не має липнути до рук – це важливо.
- Формуємо кульку, загортаємо у шар харчової плівки і кладемо до холодильника на 10 – 15 хвилин. Тим часом збиваємо білки до стійких піків, поступово вводячи трохи більше, ніж пів склянки цукру і чайну ложечку лимонного соку. Має вийти густа, стійка маса. Відправляємо білки в холодильник.
- Ретельно миємо сливи, розрізаємо навпіл та відділяємо від кісточок.
- Розкачуємо готове тісто на пергаменті для випікання. Формуємо його на деко і викладаємо половинки слив.
- Розігріваємо духовку до 160 градусів та відправляємо все випікатися 20 – 30 хвилин.
- Виймаємо деко з тістом і сливами з духовки, покриваємо збитими білками та знову ставимо в духовку. Запікаємо ще 5 – 7 хвилин, аби білки взялися рум'яною скоринкою.
- Подаємо пиріг зі сливами до столу теплим.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сирну запіканку з грушами.