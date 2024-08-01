Так швидко, що ви й оком не встигнете змигнути: готуємо слойки зі сливами

1 серпня 2024, 22:30
Читать новость на русском

Джерело:

Yuliia.senych

Смачний десерт можна приготувати по-справжньому просто. Окрім цього, вам не потрібно маси інгредієнтів.

У цьому рецепті використовуються сливи. Проте ви можете брати будь-які фрукти чи ягоди, які вам подобаються.

Буде смачно Пиріг "Трухлявий пень": готуємо ідеальний десерт з найпростіших інгредієнтів

Слойки зі сливами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 200 грамів слив;
– цукор до смаку;
– жовток для змащення.

Дивіться, як приготувати слойки зі сливами: відео

Приготування:

  1. Тісто завчасно дістаньте, щоб розморозилось. Для начинки сливи помийте та поділіть навпіл. Приберіть кісточки.
  2. Тісто наріжте на квадратики. Покладіть сливи, закрийте слойки та придавіть виделкою по краях.
  3. Змастіть жовтком та присипте цукром. Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. За бажанням, присипте готові слойки цукровою пудрою.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний медовик з вишнями.
Автор: Ольга Котів