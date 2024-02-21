Смачніше, ніж в найліпшій кондитерській: готуємо прості слойки з вишнями та шоколадом
21 лютого 2024, 15:15Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Смачні солодкі слойки можна дуже швидко приготувати вдома. Для цього треба лише купити готове листкове тісто.
У цьому рецепті використовується вишня. Однак ви можете брати фрукти чи ягоди, які у вас є.
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Слойки з листкового тіста з вишнею та шоколадом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів вишень;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 225 грамів листкового тіста;
– 1 яйце;
– молочний шоколад за бажанням.
Приготування:
- Вишню змішайте з цукром та крохмалем і поставте на середній вогонь. Варіть, помішуючи, до випаровування рідини.
- Готове листкове тісто поріжте на великі квадрати. Зробіть на кожному надрізи від протилежних кутів, відступивши по сантиметру від краю. Складіть тісто човниками.
- На кожен викладіть начинку та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
- Готові слойки полийте за бажанням розтопленим шоколадом.