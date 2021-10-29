Смачні страшилки: жінка створює атмосферні геловінські страви та ділиться рецептами
Джерело:ghoulatheart
Кухарка Лорі Кастельйон готує неймовірні композиції, які стануть окрасою святкового стола. Цього разу жінка створила "моторошний" салат з черепами та розповіла, як легко приготувати його вдома.
Кастельйон веде свою сторінку в інстаграмі, де публікує свої геловінські витвори та рецепти.
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Жінка започаткувала проєкт Ghoul at Heart, де вона показує, як можна оригінально оздобити святковий стіл на Геловін.
Що готує КастельйонСеред її витворів – "руки" зі стейку, гриби-черепи, "мізки" з креветок та моторошні "очі" з оливок та яєць. Про свої рецепти жінка розповідає на сайті, де детально пояснює, як досягти геловінської атмосфери. Також кухарка показує свої шедеври в інстаграмі, де можна побачити тістечка зі скелетами, моторошних метеликів та морозиво у формі черепів.
Кастельйон показує, як можна оформити геловінський стіл / Фото з інстаграму Кастельйон
Цього разу майстриня показала, як можна оформити салат "Антипасто".
Що треба для приготування
- 1 велика кулька моцарели.
- Пів цибулі, нарізаної скибочками.
- Ковбаса салямі або пепероні, яку треба загорнути у трояндочки.
- Помідори чері, розрізані на квіти.
- Салат чи латук.
- Мариновані артишоки.
- Пів склянки чорних оливок.
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Секрет вдалого салату, за словами Кастельйон, – маринування моцарели. Її не тільки нарізають у формі черепа, але і лишають у маринаді з італійської заправки протягом ночі.
Покладіть ці сирні черепа з салатом і оточіть їх садом із троянд салямі, цибулі та квітів-помідорів для святкового салату на Геловін. Насолоджуйтесь!
– розповіла Кастельйон.
Як виглядає салат "Антипасто" у геловінському варіанті / Фото Ghoul at Heart