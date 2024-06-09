Смачнішого не вигадаєш: готуємо фантастичні вареники з черешнями на кефірі
9 червня 2024, 16:48Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Вареники з черешнями сподобаються всім. Особливо добре вони смакують зі сметаною.
Тісто готується на кефірі. Воно вразить вас своєю ніжністю.
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Вареники з черешнями
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 400 грамів черешень;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів меду.
Приготування:
- Просійте борошно, додайте кефір, сіль і замісіть еластичне тісто. Залиште на 10 хвилин.
- Черешню помийте, обсушіть і приберіть кісточки. Посипте цукром і перемішайте.
- Тоненько розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні. Склянкою виріжте кружальця. На кожне викладіть посередині начинку. Краї заліпіть, формуючи вареники.
- Закип'ятіть воду, покладіть вареники, доведіть до кипіння, обережно перемішуючи, варіть 5 хвилин. Потім дістаньте шумівкою і покладіть в тарілку. Подавайте з медом та сметаною.