Ідеальний бургер: секрети приготування

Поєднання соковитого м'яса, хрусткої булочки, овочів та соусу – це насолода, яка доречна скрізь та завжди. Приготувати смачний бургер не складно, потрібно знати лише кілька простих секретів.

Гамбургери вже давно вийшли за рамки швидкого перекусу. Ця страва почала з'являтися навіть у ресторанних меню, що якісно змінило підхід до її приготування.

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Незамінні складові бургера – м'ясо, булка та додатки. До кожного з цих елементів потрібно ставитися з особливою увагою, адже навіть маленька дрібниця може зіпсувати загальне враження. Особливих кулінарних здібностей не потрібно, достатньо просто чітко слідувати рецепту.

Рецепт соковитого бургера

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 4 скибочки сиру чеддер;

– 1 цибулина;

– 4 булки;

– смажена цибуля;

– листя салату;

– помідор;

– 2 столові ложки улюбленого соусу;

– дві столові ложки діжонської гірчиці;

– 2 столові ложки соусу чилі;

– перець, гірчиця, коріандр в зернах, кетчуп та майонез (за бажанням).

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Приготування:

У ступці подрібнюємо перець, гірчицю та коріандр. Додаємо кетчуп, майонез і діжонську гірчицю.

Смажену цибулю дрібно нарізаємо та додаємо у суміш.

Після цього додаємо соуси, добре перемішуємо суміш. Потім з'єднуємо її з фаршем і цибулею та ще раз перемішуємо.

Формуємо 4 котлети та смажимо їх без олії по 4 – 5 хвилин з кожного боку.

В кінці смаження викладаємо на котлети скибочки сиру.

Розігріваємо духовку до 180 градусів і смажимо булки 5 хвилин.

Змащуємо булки соусом або кетчупом, викладаємо котлети, зверху додаємо салат, помідор і цибулю.

Смачного!