Ідеальний кляр для відбивних: секретний інгредієнт, про який мало хто знає

Правильний кляр – важлива частина приготування смачних відбивних. Дізнайтеся, як зробити його найкращим.

Зауважте, що з цим переліком інгредієнтів можна зробити кляр на відбивні зі шматочка свинини вагою 300 грамів. Збільшуйте чи зменшуйте їх залежно від ваших потреб.

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Як зробити кляр для відбивних зі свинини

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

– 1 яйце;– 50 грамів молока найвищої жирності;– 2 столові ложки пшеничного борошна;– сіль, перець до смаку;– 1 чайна ложка меленого часнику.



Цей кляр робити досить просто / Фото Unsplash

Приготування:

Вбийте яйце в миску, посоліть та поперчіть. Додайте молоко і ретельно збийте вінчиком. Потім всипте борошно, просіяне через сито. Перемішуйте виделкою до тих пір, поки маса не стане однорідною. Далі додайте мелений часник і знову перемішайте. Занурюйте у кляр попередньо відбиті шматки свинячого м'яса. Обсмажуйте до готовності на пательні.