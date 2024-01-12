Бюджетна вітамінна бомба: приготуйте смачний салат з продуктів, що є в кожному холодильнику

Вітамінний салат може бути смачним та дешевим. Радимо скористатися цим простим рецептом з того, що є в холодильнику.

Цей салат чудово підійде до м'ясних страв. Адже він легкий та освіжаючий.

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Смачний салат з червоної капусти

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– половина морквини;– 2 третіх невеликої червоної капустини;– половина червоної цибулини;– 1 пучок кропу;– половина зернят великого гранату;– оливкова олія, гірчиця, бальзамічний оцет до смаку.

Приготування:

Тоненько поріжте червону капусту, натріть моркву та поріжте напівкільцями цибулю. Додайте дрібно порізаний кріп і зернята граната. Для заправки змішайте олію, кілька крапель бальзамічного оцту та гірчицю на кінчику ножа. Змішайте, присоліть, залийте заправкою та додайте трішки чорного перцю.