Бюджетна вітамінна бомба: приготуйте смачний салат з продуктів, що є в кожному холодильнику

12 січня 2024, 16:33
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Джерело:

kate.nora.blog

Вітамінний салат може бути смачним та дешевим. Радимо скористатися цим простим рецептом з того, що є в холодильнику.

Цей салат чудово підійде до м'ясних страв. Адже він легкий та освіжаючий.

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Смачний салат з червоної капусти

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти
– половина морквини;
– 2 третіх невеликої червоної капустини;
– половина червоної цибулини;
– 1 пучок кропу;
– половина зернят великого гранату;
– оливкова олія, гірчиця, бальзамічний оцет до смаку.

Приготування:

  1. Тоненько поріжте червону капусту, натріть моркву та поріжте напівкільцями цибулю.
  2. Додайте дрібно порізаний кріп і зернята граната.
  3. Для заправки змішайте олію, кілька крапель бальзамічного оцту та гірчицю на кінчику ножа.
  4. Змішайте, присоліть, залийте заправкою та додайте трішки чорного перцю.
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Автор: Ольга Котів