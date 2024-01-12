Бюджетна вітамінна бомба: приготуйте смачний салат з продуктів, що є в кожному холодильнику
12 січня 2024, 16:33Читать новость на русском
Джерело:kate.nora.blog
Вітамінний салат може бути смачним та дешевим. Радимо скористатися цим простим рецептом з того, що є в холодильнику.
Цей салат чудово підійде до м'ясних страв. Адже він легкий та освіжаючий.
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Смачний салат з червоної капусти
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– половина морквини;
– 2 третіх невеликої червоної капустини;
– половина червоної цибулини;
– 1 пучок кропу;
– половина зернят великого гранату;
– оливкова олія, гірчиця, бальзамічний оцет до смаку.
Приготування:
- Тоненько поріжте червону капусту, натріть моркву та поріжте напівкільцями цибулю.
- Додайте дрібно порізаний кріп і зернята граната.
- Для заправки змішайте олію, кілька крапель бальзамічного оцту та гірчицю на кінчику ножа.
- Змішайте, присоліть, залийте заправкою та додайте трішки чорного перцю.