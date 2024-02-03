Пальчики оближеш: готуємо простий та смачний салат з пекінської капусти

3 лютого 2024, 23:55
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Джерело:

УНІАН

Салат з пекінської капусти чудово підійде і до святкового, і до повсякденного столу. Окрім смаку, він є ще й дуже корисним.

Куряче філе чудово пасує до пекінки. Цей салат сподобається багатьом.

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Салат з пекінської капусти та курки

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 середня пекінська капуста;
– 1 баночка кукурудзи;
– 3 яйця;
– 1 велике куряче філе;
– майонез;
– карі.

Приготування:

  1. Ретельно помийте капусту, після чого дрібно її нашаткуйте. 
  2. До миски з капустою додайте кукурудзу без води.
  3. Відваріть яйця круто. Наріжте їх кубиком та відправте в салатник.
  4. Куряче філе вимийте, наріжте слайсами та обсмажте на олії з додаванням карі.
  5. Коли курка трохи охолоне, додайте її  в миску.
  6. Заправте салат майонезом, перемішайте та подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів