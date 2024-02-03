Пальчики оближеш: готуємо простий та смачний салат з пекінської капусти
3 лютого 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Салат з пекінської капусти чудово підійде і до святкового, і до повсякденного столу. Окрім смаку, він є ще й дуже корисним.
Куряче філе чудово пасує до пекінки. Цей салат сподобається багатьом.
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Салат з пекінської капусти та курки
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 1 середня пекінська капуста;
– 1 баночка кукурудзи;
– 3 яйця;
– 1 велике куряче філе;
– майонез;
– карі.
Приготування:
- Ретельно помийте капусту, після чого дрібно її нашаткуйте.
- До миски з капустою додайте кукурудзу без води.
- Відваріть яйця круто. Наріжте їх кубиком та відправте в салатник.
- Куряче філе вимийте, наріжте слайсами та обсмажте на олії з додаванням карі.
- Коли курка трохи охолоне, додайте її в миску.
- Заправте салат майонезом, перемішайте та подавайте до столу.