До м'яса чи риби: смажимо молоду картоплю з кропом та сметаною від Клопотенка

13 липня 2023, 12:23
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Джерело:

Євген Клопотенко

В сезон молодої картоплі ми зазвичай відварюємо її з кропом та маслом. Чому б не спробувати посмажити її на сковорідці? У нас є рецепт.

Молода картопля – справжній скарб влітку. Її можна відварювати, запікати, та навіть смажити. Хоч вареників з неї не зробиш, адже консистенція пюре не та, але от з часничком на сковорідці – смакота.

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Рецепт молодої картоплі смаженої на сковорідці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти для картоплі:
 – 800 грамів молодої картоплі;
 – 1 зубчик часнику;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 50 грамів олії;
 – 5 гілочок кропу для подачі;
 – сіль, перець до смаку.
Для пряної олії:
 – 50 грамів нерафінованої соняшникової олії;
 – 4 зубчики часнику;
 – 5 гілочок кропу.

Приготування:

  • Промиваємо 800 грамів молодої картоплі, нарізаємо її шматочками.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

  • Розігріваємо на сковорідці 50 грамів вершкового масла та 50 грамів олії. Коли масло розтане, викладаємо на сковорідку картоплю та смажимо впродовж 15 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.
  • Один зубчик часнику нарізаємо скибками, додаємо його на сковорідку разом із сіллю та перцем і смажимо ще 5 хвилин.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

  • Подрібніть часникодавкою чотири зубчики часнику. Дрібно нарізаємо п'ять гілочок кропу. Змішуємо 50 грамів соняшникової олії з часником і кропом.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

  • Поливаємо готову картоплю пряною олією та подаємо гарячою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак