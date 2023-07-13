До м'яса чи риби: смажимо молоду картоплю з кропом та сметаною від Клопотенка

В сезон молодої картоплі ми зазвичай відварюємо її з кропом та маслом. Чому б не спробувати посмажити її на сковорідці? У нас є рецепт.

Молода картопля – справжній скарб влітку. Її можна відварювати, запікати, та навіть смажити. Хоч вареників з неї не зробиш, адже консистенція пюре не та, але от з часничком на сковорідці – смакота.

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Рецепт молодої картоплі смаженої на сковорідці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 800 грамів молодої картоплі;– 1 зубчик часнику;– 50 грамів вершкового масла;– 50 грамів олії;– 5 гілочок кропу для подачі;– сіль, перець до смаку.– 50 грамів нерафінованої соняшникової олії;– 4 зубчики часнику;– 5 гілочок кропу.

Приготування:

Промиваємо 800 грамів молодої картоплі, нарізаємо її шматочками.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

Розігріваємо на сковорідці 50 грамів вершкового масла та 50 грамів олії. Коли масло розтане, викладаємо на сковорідку картоплю та смажимо впродовж 15 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.

Один зубчик часнику нарізаємо скибками, додаємо його на сковорідку разом із сіллю та перцем і смажимо ще 5 хвилин.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

Подрібніть часникодавкою чотири зубчики часнику. Дрібно нарізаємо п'ять гілочок кропу. Змішуємо 50 грамів соняшникової олії з часником і кропом.

Молода картопля / Фото Євгена Клопотенка

Поливаємо готову картоплю пряною олією та подаємо гарячою.

Смачного!

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