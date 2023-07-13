До м'яса чи риби: смажимо молоду картоплю з кропом та сметаною від Клопотенка
13 липня 2023, 12:23Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
В сезон молодої картоплі ми зазвичай відварюємо її з кропом та маслом. Чому б не спробувати посмажити її на сковорідці? У нас є рецепт.
Молода картопля – справжній скарб влітку. Її можна відварювати, запікати, та навіть смажити. Хоч вареників з неї не зробиш, адже консистенція пюре не та, але от з часничком на сковорідці – смакота.
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Рецепт молодої картоплі смаженої на сковорідці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 800 грамів молодої картоплі;
– 1 зубчик часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів олії;
– 5 гілочок кропу для подачі;
– сіль, перець до смаку.
Для пряної олії:
– 50 грамів нерафінованої соняшникової олії;
– 4 зубчики часнику;
– 5 гілочок кропу.
Приготування:
- Промиваємо 800 грамів молодої картоплі, нарізаємо її шматочками.
- Розігріваємо на сковорідці 50 грамів вершкового масла та 50 грамів олії. Коли масло розтане, викладаємо на сковорідку картоплю та смажимо впродовж 15 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.
- Один зубчик часнику нарізаємо скибками, додаємо його на сковорідку разом із сіллю та перцем і смажимо ще 5 хвилин.
- Подрібніть часникодавкою чотири зубчики часнику. Дрібно нарізаємо п'ять гілочок кропу. Змішуємо 50 грамів соняшникової олії з часником і кропом.
- Поливаємо готову картоплю пряною олією та подаємо гарячою.
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