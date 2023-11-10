Класичні пиріжки з лівером, смажені на сковорідці: рецепт, що пройшов перевірку поколінь
Джерело:Євген Клопотенко
Багатьох українців у дитинстві бабусі годували домашніми пиріжками. Тому тепер це не просто їжа – вони стали символом затишку і тепла.
Приготуйте рум'яні пиріжки з лівером. Скориставшись цим простим та перевіреним рецептом, ви отримаєте страву з підсмаженою скоринкою, ніжним м'якушем та неймовірним ароматом.
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Класичні смажені пиріжки з лівером – покроковий рецепт
- Час: 1 година 45 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка олії;
– 50 – 100 грамів борошна для підпилювання;
– 100 мілілітрів олії для смаження.
Що потрібно для начинки:
– 200 грамів курячої печінки;
– 200 грамів курячих сердець;
– 200 грамів курячих шлунків;
– 1 – 2 цибулини (до смаку – чим більше, тим соковитіше);
– 1 чайна ложка солі.
Також пиріжки з лівером можна запекти / Фото Unsplash
Приготування:
- У велику миску налийте 250 мілілітрів теплої води та розчиніть в ній 10 грамів дріжджів, 1 чайну ложку цукру і стільки ж солі та перемішайте. Поступово всипте у воду 500 грамів борошна, 1 столову ложку олії та замісіть тісто, щоб не залишилося грудочок. Накрийте миску з тістом чистим рушником та поставте підходити в тепле місце без протягу та коливань температури на 50 хвилин.
- Відваріть у підсоленій воді протягом 40 хвилин 200 грамів печінки, 200 грамів сердець та 200 грамів шлунків. Відцідіть відварені субпродукти від бульйону, дайте трохи охолонути, після чого перекрутіть на м'ясорубці.
- Очистьте, наріжте дрібними кубиками та обсмажте на пательні до золотавого кольору 1 – 2 цибулини. Додайте разом з чайною ложкою солі до фаршу та перемішайте.
- Робочу поверхню присипте борошном. З тіста сформуйте "ковбаску" та розділіть її на 10 рівних частин. Кожну частину розкачайте в коло діаметром орієнтовно 12 сантиметрів. Товщина тіста повинна бути приблизно 0,5 сантиметра. На кожне кружальце тіста викладіть по 1,5 столової ложки начинки. Ретельно защепіть краї.
- На сковорідку налийте 50 мілілітрів олії для смаження, розігрійте та викладіть пиріжки швом донизу. Смажте на маленькому вогні по 4 – 5 хвилин з обох боків до рум'яної скоринки. Також на середньому вогні під закритою кришкою обсмажте пиріжки з боків.
- Доливайте олію за потреби. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву.