Класичні пиріжки з лівером, смажені на сковорідці: рецепт, що пройшов перевірку поколінь

Багатьох українців у дитинстві бабусі годували домашніми пиріжками. Тому тепер це не просто їжа – вони стали символом затишку і тепла.

Приготуйте рум'яні пиріжки з лівером. Скориставшись цим простим та перевіреним рецептом, ви отримаєте страву з підсмаженою скоринкою, ніжним м'якушем та неймовірним ароматом.

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Класичні смажені пиріжки з лівером – покроковий рецепт

Час : 1 година 45 хвилин

: 1 година 45 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка олії;

– 50 – 100 грамів борошна для підпилювання;

– 100 мілілітрів олії для смаження.

Що потрібно для начинки:

– 200 грамів курячої печінки;

– 200 грамів курячих сердець;

– 200 грамів курячих шлунків;

– 1 – 2 цибулини (до смаку – чим більше, тим соковитіше);

– 1 чайна ложка солі.



Також пиріжки з лівером можна запекти / Фото Unsplash

Приготування:

У велику миску налийте 250 мілілітрів теплої води та розчиніть в ній 10 грамів дріжджів, 1 чайну ложку цукру і стільки ж солі та перемішайте. Поступово всипте у воду 500 грамів борошна, 1 столову ложку олії та замісіть тісто, щоб не залишилося грудочок. Накрийте миску з тістом чистим рушником та поставте підходити в тепле місце без протягу та коливань температури на 50 хвилин. Відваріть у підсоленій воді протягом 40 хвилин 200 грамів печінки, 200 грамів сердець та 200 грамів шлунків. Відцідіть відварені субпродукти від бульйону, дайте трохи охолонути, після чого перекрутіть на м'ясорубці. Очистьте, наріжте дрібними кубиками та обсмажте на пательні до золотавого кольору 1 – 2 цибулини. Додайте разом з чайною ложкою солі до фаршу та перемішайте. Робочу поверхню присипте борошном. З тіста сформуйте "ковбаску" та розділіть її на 10 рівних частин. Кожну частину розкачайте в коло діаметром орієнтовно 12 сантиметрів. Товщина тіста повинна бути приблизно 0,5 сантиметра. На кожне кружальце тіста викладіть по 1,5 столової ложки начинки. Ретельно защепіть краї. На сковорідку налийте 50 мілілітрів олії для смаження, розігрійте та викладіть пиріжки швом донизу. Смажте на маленькому вогні по 4 – 5 хвилин з обох боків до рум'яної скоринки. Також на середньому вогні під закритою кришкою обсмажте пиріжки з боків. Доливайте олію за потреби. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву.