Смачно, як на базарі: готуємо фантастичні смажені пиріжки

23 липня 2024, 14:58
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Джерело:

Yuliia.senych

Пиріжки ідеально пасують для швидкого перекусу. Окрім цього, їх зовсім не важко готувати.

Ви можете брати абсолютно будь-яку начинку. Зокрема, добре пасуватимуть вишні, печінка, сир тощо.

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Пиріжки, як на базарі

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 1 столова ложка цукру;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 500 грамів борошна;
– 3 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка солі.
Начинка:
– картопляне пюре з грибами;
– сосиски;
– яблука;
– капуста тушкована.

Дивіться, як робити смажені пиріжки: відео

Приготування:

  1. ️Для тіста просійте борошно і додайте ледь теплу воду. Всипте дріжджі, цукор і сіль. Влийте олію і замісіть м'яке тісто.
  2. Тісто залиште відпочивати в теплому місці під рушником або плівкою на 40 – 60 хвилин.
  3. Для начинки відваріть картоплю і зробіть пюре. Посмажте гриби з цибулею тощо.
  4. Тісто помніть та поділіть на частинки. Розкачайте руками та сформуйте пиріжки. Залиште підійти під рушником 10 – 15 хвилин.
  5. Смажте пиріжки у великій кількості олії до золотої скоринки з обох сторін. Готові пиріжки викладайте на паперові рушники, щоб вони не були дуже жирні.

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Автор: Ольга Котів