Особливий літній рецепт: готуємо смажені зелені помідори
15 липня 2024, 13:03Читать новость на русском
Джерело:ITV Media Group
Зелені помідори можна не лише консервувати. Спробуйте їх посмажити на пательні.
Ця проста літня страва вас здивує. Вона не лише смачна, а й дуже корисна.
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Смажені зелені помідори
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів зелених помідорів;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 болгарський перець;
– 300 – 400 грамів курячого філе;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 столова ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Почистьте цибулю і моркву, видаліть насіння з болгарського перцю. Ретельно промийте овочі та просушіть паперовим рушником.
- Наріжте цибулю невеликими кубиками, болгарський перець – соломкою, а моркву натріть на тертці. Зелені помідори також помийте, просушіть і наріжте кільцями діаметром приблизно 1 сантиметр.
- Наріжте куряче філе кубиками, додайте сіль, перець і паприку.
- На розігріту пательню налийте олію, злегка обсмажте курку. Як тільки м'ясо підрум'яниться, додайте зелені помідори. Тушкуйте на невеликому вогні 5 – 10 хвилин.
- Додайте цибулю, болгарський перець і терту моркву. Перемішайте та обсмажуйте суміш до готовності.