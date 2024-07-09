Приготуйте це завтра зранку: геніальний рецепт сніданку за 10 хвилин від судді "МастерШеф"

9 липня 2024, 20:59
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Джерело:

hectorjimenezbravo

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом свого сніданку за 10 хвилин. Ви здивуєтеся простоті приготування.

Вам потрібні лише звичні продукти. Водночас страва буде схожою на ресторанну.

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Сніданок за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 40 грамів дрібних вівсяних пластівців;
– половина банана;
– 10 грамів какао-порошку;
– 100 мілілітрів молока;
– половина чайної ложки розпушувача.

Дивіться, як цей сніданок готує Ектор Хіменес-Браво: відео

Приготування:

  1. Банан розтовчіть виделкою.
  2. Додайте вівсяні пластівці, молоко та какао. Добре перемішайте. 
  3. У форми вилийте шоколадну масу, посипте шоколадною крихтою.
  4. Випікайте в духовці протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів.
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Автор: Ольга Котів