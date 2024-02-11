Найпростіший рецепт з дитинства: готуємо солодку ковбаску з горіхами та згущеним молоком
11 лютого 2024, 11:25Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Багато хто пам'ятає солодку ковбаску ще з дитинства. Потіште себе цим простим десертом і в дорослому віці.
Солодка ковбаска готується дуже просто. Окрім того, для неї потрібні звичні всім інгредієнти.
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Солодка ковбаска – класичний рецепт зі згущеним молоком
- Час: 10 хвилин + 1 година на стабілізацію
- Порцій: 8
– 400 грамів цукрового пісочного печива;
– 190 грамів згущеного молока;
– 100 грамів масла;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 3 столові ложки какао.
Масло має бути кімнатної температури / Фото Unsplash
Приготування:
- Масло наріжте шматочками, горіхи подрібніть, а печиво поламайте.
- З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці. Туди ж додайте какао-порошок і згущене молоко.
- Ретельно вимісіть до однорідної маси, викладіть масу на плівку, закрутіть ковбаскою.
- Поставте в холодильник на 1 годину до застигання.