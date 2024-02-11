Найпростіший рецепт з дитинства: готуємо солодку ковбаску з горіхами та згущеним молоком

Багато хто пам'ятає солодку ковбаску ще з дитинства. Потіште себе цим простим десертом і в дорослому віці.

Солодка ковбаска готується дуже просто. Окрім того, для неї потрібні звичні всім інгредієнти.

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Солодка ковбаска – класичний рецепт зі згущеним молоком

Час : 10 хвилин + 1 година на стабілізацію

: 10 хвилин + 1 година на стабілізацію Порцій: 8

– 400 грамів цукрового пісочного печива;– 190 грамів згущеного молока;– 100 грамів масла;– 50 грамів волоських горіхів;– 3 столові ложки какао.



Масло має бути кімнатної температури / Фото Unsplash

Приготування:

Масло наріжте шматочками, горіхи подрібніть, а печиво поламайте. З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці. Туди ж додайте какао-порошок і згущене молоко. Ретельно вимісіть до однорідної маси, викладіть масу на плівку, закрутіть ковбаскою. Поставте в холодильник на 1 годину до застигання.