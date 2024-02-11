Найпростіший рецепт з дитинства: готуємо солодку ковбаску з горіхами та згущеним молоком

11 лютого 2024, 11:25
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Джерело:

УНІАН

Багато хто пам'ятає солодку ковбаску ще з дитинства. Потіште себе цим простим десертом і в дорослому віці.

Солодка ковбаска готується дуже просто. Окрім того, для неї потрібні звичні всім інгредієнти.

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Солодка ковбаска – класичний рецепт зі згущеним молоком

  • Час: 10 хвилин + 1 година на стабілізацію
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів цукрового пісочного печива; 
– 190 грамів згущеного молока;
– 100 грамів масла;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 3 столові ложки какао.


Масло має бути кімнатної температури / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Масло наріжте шматочками, горіхи подрібніть, а печиво поламайте.
  2. З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці. Туди ж додайте какао-порошок і згущене молоко.
  3. Ретельно вимісіть до однорідної маси, викладіть масу на плівку, закрутіть ковбаскою.
  4. Поставте в холодильник на 1 годину до застигання.
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Автор: Ольга Котів